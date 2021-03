Die Tankstelle am Globus-Baumarkt in Königsbrunn wird noch größer

Plus An der großen Tankstelle am Globus-Baumarkt in Königsbrunn ist normalerweise viel los. Derzeit ist sie geschlossen. Das Gelände wird erweitert. Was geplant ist.

Seit zwei Wochen steht ein Bauzaun um die Tankstelle am Globus-Markt im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd. Wo sonst fast ständig Autos ein- und ausfahren, sind nun die Bauarbeiter am Werk. Die Firma Globus modernisiert die Tankstelle und erweitert das Areal. Größte sichtbare Veränderungen sind der neu angelegte Parkplatz auf der Seite zum Messerschmittring und das abgerissene bisherige Kassenhäuschen. Was sich die Betreiber von dem Umbau versprechen.

Ein neues Kassenhäuschen ist derzeit nicht in Planung, wie eine Sprecherin der Globus Fachmärkte GmbH auf Anfrage unserer Redaktion erklärte: "Hier entsteht eine neue Automatentankstelle, bei der rund um die Uhr eine schnelle, sichere und bargeldlose Bezahlung direkt an der Säule möglich sein wird." Bereits vor dem Beginn der Bauarbeiten gab es zwei Zapfsäulen, an denen ausschließlich Automatenbetrieb angeboten wurde, nach der Wiedereröffnung gilt dieses System an allen 13 Zapfpunkten. Statt eines Shops stehen den Kunden künftig ein Automat mit Autopflegeprodukten und Getränken zur Selbstbedienung sowie ein Münzwechsler zur Verfügung.

Königsbrunner Globus-Tankstelle hat künftig kein Gas mehr im Angebot

Auch beim Angebot an den Zapfsäulen ändere sich durch den Umbau etwas, erklärt die Unternehmenssprecherin: "Entsprechend der Nachfrage werden die Kunden Super E10, Super, Super Plus, Diesel, Lkw-Diesel und AdBlue für Pkw und Lkw vorfinden." Autofahrer mit gasbetriebenen Fahrzeugen müssen sich künftig eine andere Tankstelle suchen, dieser Treibstoff wird nicht mehr angeboten.

Die Waschstraße wird erneuert und modernisiert, dazu wird das Serviceangebot erweitert: Künftig können die Kunden in vier Boxen ihre Autos selbst waschen, es wird zehn Staubsauger-Serviceplätze mit Prüfgeräten für den Reifendruck und ein Mattenwaschgerät geben. Laut der Unternehmenssprecherin soll der Umbau Mitte Juni abgeschlossen sein.

Das Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte und sechs Alphatecc.-Elektrofachmärkte. Die Tochterfirma des Handelsunternehmens Globus hat 9400 Beschäftigte und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro. 1986 gab es den ersten allein stehenden Globus-Baumarkt, seit 2003 gibt es die heutige Gesellschaft Globus Fachmärkte GmbH und Co KG.

Bringt eine Augsburger Entscheidung Bewegung in die Globus-Ansiedlung in Königsbrunn?

Das Mutterunternehmen Globus hat derzeit noch keinen Warenhaus-Standort in Königsbrunn, obwohl seit mehr als zehn Jahren entsprechende Pläne existieren und der Firma das ehemalige Hochtief-Areal an der Guldenstraße gehört. Zuletzt wurden dort die Büsche zum Grünstreifen an der Augsburger Straße hin ausgelichtet. Dabei handelt es sich nach Auskunft des Unternehmens aber um normale Pflegearbeiten und nicht um Vorbereitungen für einen baldigen Baustart.

Durch die weitgehende Ausbuschung des Geländes könnte man damit aber durchaus zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sollte in den kommenden Monaten die Entscheidung zum Bau eines Marktes fallen, müsste man nicht bis in den nächsten Winter mit der Aktion warten.

Zusätzliche Hoffnung, dass aus dem Projekt doch noch etwas wird, gibt es durch aktuelle Entwicklungen auf dem Handelsmarkt: Die Augsburger Real-Filiale an der Reichenberger Straße, an der auch Globus Interesse hatte, geht an den Mitbewerber Edeka. Für zwei große Globus-Einkaufsmärkte wäre in der Region sicher zu wenig Kaufkraft vorhanden. Durch die Absage aus Augsburg könnte Königsbrunn nun wieder mehr in den Fokus rücken.

Lesen Sie auch: