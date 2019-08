vor 38 Min.

Dieser Radweg soll früher enden

Immer wieder kommt es an der Blumenstraße zu Unfällen. Nun sollen Radfahrer früher auf die Straße geleitet werden. Gemeinderat redet auch über Fahrradständer.

Von Uwe Bolten

Leicht verärgert über die kurzfristige Absage einiger Gemeinderäte, eröffnete Bürgermeister Andreas Scharf die jüngste Sitzung des Gremiums. Mit der minimalen Besetzung von neun Stimmberechtigten, Scharf eingeschlossen, war dennoch die Beschlussfähigkeit gegeben.

„Kaum jemand kümmert es, dass der Radweg endet“, beschrieb Bürgermeister Scharf die Situation an der Einmündung der Lagerlechfelder Blumenstraße in die Bahnhofstraße. Dort sei es schon mehrfach zu Unfällen gekommen, als Autofahrer aus der Blumenstraße an die Einmündung heranfuhren. Als Lösung schlug er vor, den Radverkehr bereits auf Höhe der LEW-Umspannstation mit einer Fahrbahnmarkierung auf die Bahnhofstraße zu leiten und die Nutzung des Weges ab dem LEW-Gelände auf Fußgänger zu beschränken. „Das wäre aus mehreren Gründen sinnvoll: Zu einem befindet sich zwischen Umspannstation und Einmündung Blumenstraße eine Bushaltestelle, an der sich Personen auf dem Weg aufhalten. Weiterhin ist der Weg nach der Einmündung Blumenstraße zu schmal für Radfahrer“, begründete er.

Radfahrer sollen in Graben auf Höhe der Umspannstation auf die Straße wechseln

In Höhe der Umspannstation könnten die Radfahrer wegen der gegebenen Übersicht und fehlender Einmündungen die Fahrbahn gut wechseln. Die Überleitung werde durch eine, noch mit der Polizei abzustimmende, Fahrbahnmarkierung realisiert, das Weiterfahren in die Einmündung zur Blumenstraße durch eine bauliche Maßnahme für Fahrräder verhindert werden.

Fahrradständer vor dem Jugendhaus bereitet Probleme

Am Fahrradständer gegenüber dem Jugendhaus sei vor den Ferien wieder ein Schülerfahrzeug beschädigt worden, die Eltern des Schülers beschwerten sich daraufhin bei der Gemeinde, so der Bürgermeister. „Der Fahrradständer steht nicht innerhalb des Schulgeländes, sondern auf öffentlichem Grund. Er gehört somit nicht in den Aufgabenbereich der Kommune“, stellte Scharf fest. Es wurde daher ein Schild angebracht, auf dem die Nutzung des Fahrradständers auf eigene Gefahr beschrieben wird. Während der Schulzeit werde künftig sporadisch mit einer Kamera überprüft, wer sich an den Rädern oder Rollern zu schaffen mache, sagte Scharf weiter.

In diesem Zusammenhang werde auch nochmals auf das Rauch- und Alkoholverbot hingewiesen, welches der Gemeinderat 2015 per Satzung festgelegt hatte, beschrieb der weiter. Die Jugendlichen, die sich am Unterstand gegenüber unserer Zeitung äußerten, gaben sich einerseits nachsichtig.

„Die Regelungen halten wir für angemessen“, sagten die sechs 14- bis 16-jährigen Jungen, nachdem sie über den Grund – nämlich die Beschädigungen an Fahrrädern und Rollern – aufgeklärt wurden. „Die Video-Überwachung geht gar nicht. Das ist das Letzte“, sagte einer aus der Gruppe und blies Zigarettenrauch in die Luft.

Bürgerin fordert Sitzbänke mit Lehnen in Graben

Viele Sitzbänke in Graben wurden in der Vergangenheit ohne Rückenlehne aufgestellt. „Bänke mit Lehne wurden erfahrungsgemäß schnell zweckentfremdet, in dem die Lehne als Sitzfläche, die Bank als Fußablage genutzt wurde“, berichtete der Bürgermeister zu einer Anfrage einer Bürgerin, die sich mehr Bänke mit Lehnen, insbesondere für die ältere Generation, wünschte.

Nach Angaben des Bauhofs wäre es möglich, die vorhandenen Bänke teilweise nachzurüsten. Nach der Aufnahme aller betroffenen Bänke, die laut Scharf auch in einer Karte erfasst werden sollen, werde nach dem Willen des Gemeinderats über die Nachrüstung entschieden.

Der Feuerwehrverein erhält einen Zuschuss von rund 658 Euro zur Beschaffung von Freizeitkleidung. Susanne Landto wurde als Gemeindewahlleiterin berufen. Vertreten wird sie durch Sabine Biedermann. Die diesjährige Bürgerversammlung soll am 12. oder 13. November im Bürgersaal stattfinden.

