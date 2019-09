Ein Lichthof wird der Mittelpunkt

Mit goldenen Fensterumrandungen soll das „Königliche“ der König-Otto-Schule betont werden. Werner Lohmann, Leiter des Technischen Bauamts, möchte, dass die neuen Schulen zwar auch optisch etwas hermachen, gleichzeitig aber so zeitlos gestaltet sind, dass sie nicht in wenigen Jahren aus der Mode geraten. Auf der Fläche, wo heute der Trakt an der Lerchenstraße steht, soll ein Freigelände gestaltet werden.

Bild: Stadt Königsbrunn, WTR Planungsgesellschaft mbH (Planzeichnung)