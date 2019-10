18:00 Uhr

Ein Verein in den allerbesten Jahren

Nach einem rauschenden Galakonzert feiert sich das Blasorchester Königsbrunn auch noch selbst. Gelobt werden die Jugendarbeit und die musikalischen Erfolge.

Von Andrea Collisi

Mit 40 Jahren steht man persönlich in der Mitte seines Lebens, hat mögliche Schwierigkeiten und Mühen des Anfangs überstanden, kann aber auch auf sichtbare Erfolge zurückblicken. Man steht noch voll im Saft und hat viele gute Ideen und weitere Pläne für die Zukunft, ist aber auch dankbar für das Geschaffene. So verglich es bei der Feier des Blasorchesters Königsbrunn auch der Vorsitzende, Walter Schuler, in Hinblick auf 40 Jahre seines Vereines, bei dem er selbst von Anbeginn aktiv war.

Man könne stolz auf das blicken, was gelungen ist und spüre auch die Pflicht all jenen zu danken, die den Verein unterstützt und gefördert hätten, die ihm die Treue gehalten und ihn als aktive Musiker zum Blühen gebracht hätten. Schuler lud beim Galakonzert von Blech&Co (wir berichteten) alle Anwesenden zum Dankgottesdienst ein, den das Blasorchester selbst am darauffolgenden Tag musikalisch ausrichtete und dabei auch Anspruchsvolles – wie etwa die Carmina Burana – spielte. Im Anschluss daran hatte der Vorstand seine Mitglieder und einige Ehrengäste in eben einer abschließenden Geburtstagsfeier zu Weißwurst und Brezen sowie Kaffee und Kuchen eingeladen.

Sonderlob für Helmut Christ, Walter Schuler und Armin Weser

Langjährige Mitglieder wurden für 10 und 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Vor allem aber auch all jene, die als Gründungsmitglieder seit 40 Jahren dabei sind (siehe „Die geehrten Mitglieder“). Helmut Christ, Walter Schuler und Armin Weser wurden für ihr seit 40 Jahren andauerndes, überragendes Engagement gesondert belobigt und ernteten anhaltenden Applaus.

Bürgermeister Franz Feigl, der selbst nicht nur langjähriges Mitglied ist, sondern auch 2006 als Dirigent einsprang, dankte dem Verein für das Geleistete und betonte vor allem auch die ausgezeichnete Jugend- und Nachwuchsarbeit, die unter anderem auch daran zu erkennen sei, wie viele Musiker sich aus dem Kreis herausgebildet hätten und vielfach ja nach wie vor aktiv dabei seien. Er hob in seinem Grußwort hervor, dass gerade ein in der Tradition stehender Musikverein wie das Blasorchester und das Jugendblasorchester durchaus auch gegen den gesellschaftlichen Trend mit Kraftaufwand die traditionelle Kultur aufrechterhalte und damit ein Kulturträger für die Gesellschaft sei.

Bürgermeister lobt Anstrengungen bei der Jugendarbeit

Stärker als bei manchem Sportverein, bei dem sich vorrangig Trikotfarbe oder die Qualität der Sportschuhe ändere, sei die Kraftanstrengung bei einem Musikverein um ein Vielfaches höher. In der heute medialen und digitalen Welt die Herausforderungen bezüglich Anspruch und Attraktivität – vor allem für die Jugend und in der Vielfalt der verschiedenen Musikrichtungen – anzunehmen, sei dem Blasorchester Königsbrunn, das ja auch mit diverser symphonischer Musik bei Konzerten hervorgetreten sei, mehr als gelungen, sagte Feigl.

Auch andere Redner wie der Vorstand vom ASM Bezirk 13, Herbert Klotz, oder Ernst Stauderer vom Musikverein Großaitingen unterstrichen dieses Lob, das sich doch auch mit den stetigen Teilnahmen an auswärtigen Musikfestivals, den Wertungsspielen und vielfachen Auszeichnungen – mehrfache Erfolge als Bezirkssieger und schwäbischer Meister oder gute Platzierungen im Landeswettbewerb – sowie mit der Verleihung des Kulturpreises 2013 beweisen lasse.

In einer Präsentation ließ man bildhaft die vier Jahrzehnte Revue passieren. Manch einer, der hier spontan im Zuruf eigene Erinnerungen kommentierte, etwa an die, unter anderem, Teilnahmen beim Oktoberfestumzug sowie an Fahrten und Auftritte, beispielsweise in Spanien, Tirol, Berlin oder Brüssel. Die Musiker ließen es sich nicht nehmen, den Nachmittag für ihre Gäste unter der Leitung von Oliver Stahl auch musikalisch zu umrahmen.