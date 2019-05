vor 20 Min.

Ein außergewöhnlicher Tag für Senioren

Bunte Tücher über Kopf in die Höhe werfen. Sonja Braun zeigte mit ihrem Sitztanz wie man sich auf fröhliche Weise fit hält.

Beim zweiten Königsbrunner Infotag für ältere Mitbürger gibt es ein vielseitiges Programm – von Vorträgen zum Thema Arthrose bis zum Qi Gong.

Von Andrea Collisi

Eine Durchmischung von Expertenvorträgen, Beratungsständen und Mitmach-Aktionen wartete beim zweiten Königsbrunner Infotag für Senioren im evangelischen Gemeindezentrum auf die Besucher. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch für Senioren“ von der Stadt Königsbrunn veranstaltet.

Die Programmpunkte im Freien mit den Rikscha-Fahrten sowie Spielmobil und Hüpfburg für Kinder fiel aufgrund des schlechten Wetters aus. Das tat der Stimmung und dem Zuspruch insgesamt jedoch keinen Abbruch. Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, der bei der eröffnenden Gymnastik vom Kneipp-Verein kräftig mitmachte, unterstrich die gute Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in dem Bereich.

Zusammenarbeit von Vereinen und Trägern im Bereich Gesundheit und Freizeit

Zu denen gehört Otto Müller, Leiter des Königsbrunner Vereins der Arbeiterwohlfahrt, dem die Senioren sehr am Herzen liegen. Er hatte die Initiative vor zwei Jahren für einen solchen Infotag gestartet. „Es ist wichtig, dass wir neben dem beständigen Angebot einen solchen außergewöhnlichen Tag für unsere aktiven Senioren und ihre Angehörigen organisieren.“ Müller, der auch durch den Tag führte, unterstrich, dass solches nur im Team ginge. Er freue sich, dass das breite Angebot durch die Zusammenarbeit von den Königsbrunner Vereinen und Trägern im Bereich Gesundheit, Vorsorge, Bildung und Freizeit in Zusammenarbeit mit Experten von außerhalb, der Stadt und dem Landratsamt gelinge. Martin Sailer war ebenfalls zur Eröffnung gekommen. Neben dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stand die Zeitbörse, die Freiwilligenagentur gegenüber, der Kneippverein, der Hospizverein, die Arbeiterwohlfahrt wie die beiden Kirchen mit ihren Angeboten, die VHS wie der Sportverein Phoenix um nur einige zu nennen. Letzterer zeigte Qi Gong im Mitmachangebot unter Leitung von Jutta Scheuffelhut.

Maja Jonas zeigte zusätzlich Tai Chi Chuan. „Erstaunlich wie sich tatsächlich binnen weniger Minuten eine unglaubliche Entspannung über den großen Saal ausbreitete“, stellte Werner Zahn fest. Die Expertenvorträge wurden eifrig und gezielt besucht. Da lagen die Organisatoren mit den Themen Pflege, Ernährung oder auch den Angeboten des Hospizvereins sowie der Gesundheit im fortschreitenden Alter genau richtig. 70 Personen kamen beispielsweise zum Vortrag von Dr. Jochen Wittig über die Entstehung und Therapiemöglichkeiten der Arthrose im Hüftgelenk. „Ich bin den ganzen Tag von Anfang an bis zum Schluss dabei gewesen. Ich war sehr froh“, so Inge Neumann. Mit dem Mehrgenerationenchor unter Leitung von Christian Toth sei es am Ende auch sehr fröhlich gewesen.

Dass Musik und Tanz im Alter keineswegs ausgeschaltet sein muss, führten Sonja Braun wie der Musikpädagoge Johannes Gretz mit ihren Angeboten aus. Begeistert dabei war auch die 87-jährige Thea Florian aus Haunstetten, die von ihrer Tochter Roswitha Wellner begleitet wurde. Die rüstige Seniorin, die noch regelmäßig zur Wassergymnastik und alle 14 Tage zum Tanzen geht, freute sich über diesen „ganz tollen Tag mit viel Unterhaltung, Information und Spaß.“

Seniorenreferentin Brigitte Holz unterstrich eine besonders positive Atmosphäre und Stimmung unter den Besuchern und freut sich bereits auf den dritten Infotag.

