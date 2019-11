vor 34 Min.

Ein neuer Königsbrunner Weihnachtsmarkt am Kirchplatz

Die evangelische Kirchengemeinde Königsbrunn stellt bei St. Johannes einen neuen Adventsmarkt auf die Beine. Wie es zu dieser Idee kam.

Die evangelische Kirchengemeinde lässt in diesem Jahr eine vorweihnachtliche Tradition in Königsbrunn wieder aufleben: einen Weihnachtsmarkt an einer Kirche. Am Samstag, 30. November, ab 18 Uhr ist es an der Johanneskirche soweit.

2011 war die letzte Ausgabe des Niklausmarktes auf dem Vorplatz der Kirche St. Ulrich. Viele Königsbrunner scheinen dieses Ambiente zu vermissen, sagt Pfarrer Ernst Sperber: „Immer wieder kamen Königsbrunner Bürger auf uns zu mit der Anregung: Ein Weihnachtsmarkt um eine Kirche herum wäre doch schön für die Stadt. Und Ihr habt so einen schönen Kirchplatz und dann auch noch das große Gemeindezentrum, in dem man sich aufwärmen und auch Veranstaltungen abhalten kann. Macht doch mal!“ Allzu viele Jahre wollten man sich dann doch nicht mehr bitten lassen. Mit diesem Advent ist es soweit. Die Vorbereitungen laufen schon seit Langem auf vollen Touren. Alle machen mit und bringen sich ein: Kindergärten, Musiker, die Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde. Alles ist gerichtet.

Der Weihnachtsmarkt am Kirchplatz soll etwas Besonderes werden

Es gebe viele schöne Weihnachtsmärkte, sagt Ernst Sperber. Man habe versucht, einige Merkmale herauszuarbeiten, um den Markt bei St. Johannes trotzdem zu etwas Besonderem zu machen. Es ist ein Markt für die Familie. Viele Angebote richten sich an Kinder und ihre Eltern: Es gibt ein Marionettentheater, Plätzchenbacken, Basteln von Weihnachtsschmuck, eine Pferdekutsche dreht ihre Runde ebenso wie ein Karussell.

Die Angebote sollen alle Generationen ansprechen, sagt Sperber: „Gerade ältere Mitmenschen werden sich freuen über die vielen Angebote in der warmen Kirche und im Gemeindezentrum.“ Dazu gehören zum Beispiel die musikalischen Angebote. Stündlich gibt es in der warmen Kirche, beziehungsweise im Gemeindezentrum, musikalische Darbietungen. Den Auftakt am Samstag, 30. November, um 18 Uhr gestaltet der Posaunenchor. Im Mittelpunkt steht aber das Weihnachtskonzert des Gospelchores mit dem Titel „Gospelchristmas“ um 19 Uhr.

Musikalisch ist auf dem Christkindlesmarkt viel geboten

Es folgen Orgelkonzerte, Bläsermusik, ein Akkordeonkonzert, internationale Weihnachtslieder und offenes Singen. Dazu gibt es noch einige geistliche Angebote. Die Adventsspirale nimmt die Besucher mit auf den Weg in die innere Stille, anregende Bücher gibt es beim Büchermarkt, der Adventsgottesdienst am Morgen und der Abendsegen am Abend sollen Nahrung für die Seele sein. In der beheizten Kirche können Besucher zur Ruhe und zur Stille finden. Gebetskerzen können entzündet werden, geistliche Impulse liegen bereit.

„Schenken und Beschenktwerden gehört zum tiefsten Sinngehalt des Weihnachtsfestes. Mit unserem Adventsmarkt möchten wir bei den Besuchern unseres Marktes Freude am adventlichen und weihnachtlichen Geheimnis des christlichen Glaubens wecken“, sagt Pfarrer Sperber.