Ein selbstbestimmtes Leben im Alter ist möglich

Um Rat und Angebote für Senioren aufzuzeigen, hat die Sozialstation Bobingen eine Messe ins Leben gerufen. Sie zeigt, worüber man rechtzeitig nachdenken sollte und wie man das Leben im Alter lebenswert erhält.

Von Elmar Knöchel

So mancher tut sich schwer damit, an das eigene Altern zu denken. Aber irgendwann muss man es halt dann doch tun. Entweder weil man an sich selber merkt, dass einem manche Tätigkeiten schwerer fallen als früher. Oder ein naher Angehöriger hat Probleme oder wird gar zum Pflegefall. Spätestens dann wird man gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es wird einem vielleicht schmerzlich bewusst, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Genau hier möchte die Sozialstation Bobingen mit ihrer Seniorenmesse ansetzen. Die erste dieser Art fand im Laurentiushaus statt.

Die Resonanz erfreut die Sozialstation

Es sollen Denkanstöße gegeben werden, gerade für die Generation der heute Fünfzigjährigen, sich Gedanken zu machen, um eine Gestaltung der Wohnung und des Umfeldes, um später in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus noch altersgerecht und selbstständig leben zu können. Zufrieden zeigte sich Carolyn Kreuzer, die Organisatorin und Leiterin der Sozialstation Bobingen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unser Angebot“, sagt sie. Bereits am Morgen, zum Grußwort von Landrat und Bürgermeister, sei der Andrang schon groß gewesen und es seien immer mehr Besucher gekommen. Die Aussteller hätten ihr bereits signalisiert, dass sie einige interessante Gespräche hätten führen können.

Auch die Vorträge rund um das Thema „Selbstbestimmtes Leben im Alter“ fänden großen Anklang. Daher könne sie sich gut vorstellen, dass es eine Wiederholung der Messe im nächsten Jahr geben könnte. Es käme allerdings auch darauf an, Partner zu finden. „Alleine kann die Sozialstation so etwas sicher nicht stemmen“, stellte Kreuzer fest. Es sei auch diesmal nur möglich gewesen, da man vom Träger der Einrichtung, der Caritas, über die Glücksspirale einen Zuschuss erhalten habe. Nur damit sei der hohe Marketingaufwand finanzierbar gewesen.

Schlimm ist die Erfahrung von Isolation

Sowohl Aussteller als auch Besucher zeigten sich zufrieden mit dem Angebot. Immer wieder umlagert war die Station, an der sich Interessierte einen sogenannten „Alterssimulationsanzug“ überziehen konnten. Dieses etwas sperrige Kleidungsstück stellt mit Gewichten, einer speziellen Brille und einem Kopfhörer die Einschränkungen dar, mit denen man im Alter klarkommen muss. Alleine wie schwierig es sein kann, nur vom Stuhl aufzustehen, ist schon bedrückend. Wenn dann noch dazukommt, dass man durch Einschränkung bei der Sicht nur noch mühsam lesen kann, wird man nachdenklich. Fast am schlimmsten scheint dann aber die Erfahrung von Isolation, wenn man die Kopfhörer überzieht und nur noch sehr eingeschränkt hören kann.

Ein Gefühl von Ausschluss und „Nicht-mehr-Dazugehören“ stellt sich nahezu sofort ein. Eine junge Dame meinte nach dem Ausziehen des Anzuges: „Jetzt weiß ich, wie es der Oma geht. Schön ist das nicht.“

An weiteren Ständen konnte man sich dann informieren, was man gegen diese Auswirkungen des Alterns tun kann. Sei es ein Treppenlift, ein Krankenfahrstuhl, ein Elektrofahrrad oder ein Hausnotruf. Nahezu das ganze Spektrum war abgedeckt. Am Stand von Optik Gronde konnte man bei Hörakustikmeisterin Brigitte Schneider auch einen Hörtest machen. „Viele, die den Test machen, sind über das Ergebnis überrascht“, meinte Schneider. Denn der Hörverlust ginge schleichend vonstatten. Daher sei es am Anfang fast unmerklich, wie die Hörkraft nachlasse. Leider sei es aber so, dass das Gehirn mit der Zeit das richtige Hören nahezu verlernen würde, erklärte sie weiter. Und so würde der Gewöhnungsprozess, den jeder bei der Anschaffung eines Hörgerätes durchmachen müsse, immer langwieriger. Daher könne sie nur raten, möglichst frühzeitig einen Hörtest zu machen.

Guter Rat im Hintergrund

Ein weiteres, sehr interessantes Angebot war etwas versteckt im hinteren Bereich der Räumlichkeiten zu finden. Sabine Schmeikal, Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige und Wohnberatung im Landkreis Augsburg, informierte über das Angebot ihrer beim Landratsamt angesiedelten Beratungsstelle. Hier könne man sich objektiv über alle Fragen rund um Pflege, altersgerechtes Wohnen, Umbaumaßnahmen und mögliche finanzielle Unterstützung beraten lassen. Es wird auch Beratung im Vorfeld der Untersuchungen zur Einstufung für einen Pflegegrad angeboten. Auf Wunsch können auch ehrenamtliche Wohnberater zur häuslichen Situation vor Ort beraten und mögliche Alternativen aufzeigen.

Die Messe zeigte deutlich, wie groß der Bedarf an Beratung in diesem Umfeld ist – aber auch, dass es Möglichkeiten gibt, Hilfe zu bekommen. Die sehr gute Resonanz bewies, dass sich viele Menschen dessen bewusst sind und gerne ein solches Beratungsangebot wahrnehmen. „Sollte jemandem im Nachhinein einfallen, dass er noch eine Frage hat oder Kontakt zum einen oder anderen Aussteller aufnehmen will, kann er sich gerne an die Sozialstation wenden“, versicherte Carolyn Kreuzer: Telefon 08234/ 9621-0. Dort wird einem dann gerne weitergeholfen.

