Ein weiterer Pfarrer für Königsbrunn

Plus Christian Wolf unterstützt in Königsbrunn künftig Stadtpfarrer Bernd Leumann. Das sind die Schwerpunkte seiner Arbeit.

Von Andrea Collisi

Seit dem ersten September ist Pfarrer Christian Wolf in der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Königsbrunn tätig. Verbunden mit dem Patrozinium in Maria unterm Kreuz wird er offiziell eingeführt. Er ist jedoch nicht der „neue Pfarrer“, wie vermeintlich der ein oder andere vermuten könnte.

Denn nach wie vor ist Bernd Leumann der die Katholische Pfarreiengemeinschaft leitende Pfarrer. Damit verstärkt seit fünfzehn Jahren nicht wie üblich in Ergänzung zum Pfarrer ein Kaplan das Hauptamtlichen-Team, sondern mit Christian Wolf ein Pfarrer. Damit geht die Diözese auf den Wunsch von Pfarrer Christian Wolf ein, der nach jahrelanger Kaplans-Tätigkeit und bestandenen Abschlussprüfungen eine solche Stelle nicht mehr einnehmen konnte und wiederum selbst für sich darum bat, nicht die alleinige Verantwortung einer großen Pfarreiengemeinschaft übernehmen zu müssen.

Begegnung mit den Menschen ist ihm wichtig

„Mir ist neben der Eucharistie vorrangig die individuelle Seelsorgetätigkeit, geistliche Begleitung und Begegnung mit den Menschen wichtig“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die strukturelle Verwaltung oder die Führung von doch heute meist großen Pfarreiengemeinschaften mit vielen nicht nur hauptamtlichen Mitarbeitern, sondern auch Erzieherinnen von mehreren Kitas, Hausmeistern, Mesnern – all das beansprucht einen leitenden Pfarrer heutzutage sehr, und das konnte und wollte ich mir nicht vorstellen.“

So freut sich Wolf als „mitarbeitender Pfarrer“ auf seine Aufgaben, die ihn in der Brunnenstadt erwarten. Das wird vorrangig der Religionsunterricht und die Erstkommunionvorbereitung sein.

Christian Wolf hat Landschaftsbau studiert

Am Ammersee in Utting ist er aufgewachsen und hat nach dem Abitur zunächst an der Fachhochschule in Weihenstephan Landschaftsbau studiert und auch in diesem Gebiet gearbeitet. Er gehört damit zu den sogenannten „Spätberufenen“ und war zuletzt in der Pfarreiengemeinschaft der Stadt Füssen mit umliegenden Dörfern eingesetzt.

Nach diesen Erfahrungen in einer eher ländlich geprägten Pfarrei ist Christian Wolf gespannt, was ihn in einer eher städtischen Struktur wie in Königsbrunn nahe der Großstadt Augsburg an neuen Herausforderungen erwartet.

Er praktiziert selbst das kontemplative Gebet, auch Ruhegebet oder Herzensgebet genannt, und will sich auch für all diese Formen einsetzen, wie beispielsweise den seit Jahren installierten Silentium-Gottesdienst der katholischen Pfarreiengemeinschaft.

Ökumene bedeutet Christian Wolf sehr viel: „Ich halte sie auch für wesentlich in unserer Zeit, da beide Kirchen weit weg von Volkskirche sind, aber doch sichtbar sein sollten in der Öffentlichkeit sowie gemeinsam Verantwortung tragen für diese individualisierte Gesellschaft.“

Er sei erwartungsfroh, was sich hieraus für gemeinsame Aufgaben ergeben, nachdem er sein Freijahr im Theologiestudium in Erfurt in der katholischen Diaspora absolviert hat und gute Erinnerungen hat an die Begegnungen unter den Konfessionen. Außerdem freut sich Pfarrer Christian Wolf auch über die gemeinschaftliche Wohnsituation im Pfarrhaus mit Pfarrer Bernd Leumann.

