Einbrecher stiehlt teure Säge aus Gartenhaus in Schwabmünchen

Ein Einbrecher hat sich Zugang zu einer Gartenlaube in Schwabmünchen verschafft und eine teure Motorsäge gestohlen. Die Polizei kann den Tatzeitraum eingrenzen.

Der Einbrecher ließ in dem Haus in der Schrebergartensiedlung im Kornweg in Schwabmünchen eine Motorsäge im Wert von 1200 Euro mitgehen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 7. Januar, 12 Uhr und Freitag, 8. Januar, 9.30 Uhr abgespielt. Der Täter brach das Schloss des Gartenhauses auf und verschaffte sich so Zutritt. Bei der gestohlenen Säge handelt es sich um ein fünf Jahre altes Modell der Marke Stihl.

Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

