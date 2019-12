11:10 Uhr

Einbrüche in Bobingen

In Bobingen wurde an zwei Orten eingebrochen.

Gleich zwei Einbrüche gab es in den letzten Tagen in Bobingen. Einmal drang ein Täter in einen Kiosk ein, das andere mal wurde versucht, eine Gartenhütte aufzubrechen.

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 17.20 Uhr, wurde laut Polizei in den Verkaufsstand des Türk SV Bobingen eingebrochen. Am Sportplatz zwischen Höchster Straße und Krumbacher Straße hatte der Täter das Vorhängeschloss der Tür aufgebrochen und gelangte so in das Gebäude. Dort stahl er ein Tablet und einen Fußball. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Bereits im Oktober gab es einen Einbruch in den Kiosk. Damals hatte der Täter eine Scheibe eingeworfen, um in das Gebäude zu gelangen.

Im Ortsteil Straßberg versuchte ein Unbekannter, in eine Gartenlaube in der Waldstraße einzubrechen. Als Tatzeit nennt die Polizei den Zeitraum zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (nos)

