Plus Eine Nachricht von vier Schülern gehört zu den ersten Schätzen, die bei der Sanierung des Mickhauser Märchenschlosses ans Licht gekommen sind.

Gut zwei Monate nach dem symbolischen ersten Spatenstich sind die ersten Vorarbeiten für die Generalsanierung des historischen Wasserschlosses in Mickhausen angelaufen. Die Baustelle ist eingerichtet, der Bauzaun vor der Fassade und dem Hauptportal mit Sichtschutzplanen verhängt. Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege) sind Mitarbeiter der Friedberger Spezialfirma Archaeograph im Innenhof der Vierflügelanlage aus dem 16. Jahrhundert derzeit mit archäologischen Untersuchungen in den rund um den Innenhof angeordneten Räumen beschäftigt.

Unter eine Holzschwelle

In der südwestlichen Ecke des Gebäudes, direkt neben der Schlosskapelle, wurde ein brunnenähnlicher runder Schacht frei gelegt, über dessen frühere Verwendung die Experten noch rätseln. Wesentlich jünger ist ein Fund, der unter der Holzschwelle einer Türe entdeckt wurde: eine Flaschenpost aus dem Jahr 1930. Vier Schüler der zwischen den beiden Weltkriegen im Schloss untergebrachten Gräflich von Rechberg’schen Forstschule haben in einer Bierflasche der örtlichen Schlossbrauerei eine kurze Nachricht mit ihren Namen hinterlassen: „Gepflastert von den Forstschülern Ludwig Laip, Paul Tillmann, Hubert Steidle, Hans Schüle am 11.7.1930 – R.I.P.“ Der arg verrostete Bügelverschluss der Flasche trägt den Namen des vormaligen Brauereibesitzers Alois Kurz, des Großvaters der heutigen Besitzer Sophia und Helmut Prinzing.

Zutritt verboten

Systematisch arbeiten sich Grabungsleiterin Melanie Zobl und ihre Kollegen von einem Raum zum nächsten vor und dokumentieren jeden Quadratmeter des historischen Bodens. Ein Radlader befördert den Erdaushub durch das große Tor hinaus in den Schlosshof und kippt den Abraum dort in große Container. Auf der Baustelle herrscht emsige Geschäftigkeit. Ist die Untersuchung eines Raumes abgeschlossen, wird er konsequent mit einem Bretterverschlag gesperrt: Zutritt verboten!

Wenn die Arbeiten im Innenhof abgeschlossen sind, werden die Grabungen im Frühjahr im Bereich der Brückenfundamente und der ehemaligen Zugbrücke vor dem Hauptportal fortgesetzt. Archäologisch untersucht wird zudem das Gelände des künftigen Schlossparks südlich des Schlosses – unterteilt in einen Renaissance-Garten und in eine Parkanlage. Denn bevor im Außenbereich mit der Verlegung der Versorgungsleitungen vom künftigen Heizungsgebäude zum Schloss die ersten großen Erdarbeiten anstehen, muss auch das Gartengelände archäologisch untersucht und gesichert werden.

Das ist geplant

Die Anlage des Renaissance-Gartens mit Orangerie, Café, öffentlichen Toiletten, einem Musikpavillon und Zitruspflanzen lässt dann ganz allmählich erahnen, wie sich der Außenbereich des Staudenschlosses eines Tages Gästen und Besuchern präsentieren wird. Die Wiederherstellung des Parks ist ein Gemeinschaftsprojekt der Regionalentwicklung Augsburg Land West und des Begegnungslandes Lech-Wertach, das aus Mitteln des EU-Leader-Programms zusätzlich mit 200.000 Euro gefördert wird.

Das Raumkonzept im Schloss sieht im Erdgeschoß den Gastronomiebereich für Veranstaltungen und Tagungen mit bis zu 300 Personen vor. In der Schlosskapelle werden künftig auch wieder Trauungen möglich sein. Der über 300 Quadratmeter große Innenhof soll mit einem mobilen Dach in Textilarchitektur überspannt werden und ebenfalls für (kulturelle) Veranstaltungen genutzt werden. Im ersten Stock wird das Museum für den maritimen Handel der Augsburger Kaufleute im 16. Jahrhundert eingerichtet, die schon auf den Entdeckerflotten unterwegs waren.

Bibliothek mit 23.000 Bänden

Herzstück im zweiten Stock ist der 150 Quadratmeter große ehemalige Rittersaal, der künftig für Veranstaltungen genutzt wird und Platz für knapp 170 Gäste bietet. Um ihn gruppieren sich weitere Tagungs- und Seminarräume, sowie eine barocke Bibliothek mit rund 23.000 Bänden. Die dringende Behebung der großflächigen Schäden im Dachbereich diktieren den Zeitplan für eine schnellstmögliche Wiederherstellung der Schlossanlage. Zudem ist durch die EU-Fördermittel für den Renaissance-Garten ein eng gestecktes Zeitfenster vorgegeben. Die Fertigstellung des Großprojektes erwartet Dr. Wolfgang Knabe, der Vorsitzende der federführenden Hermann-Messerschmidt-Kulturerbe-Stiftung, im Dezember 2022. Vorausgesetzt, alle beteiligten Firmen und Behörden halten sich an den vorgegebenen Zeitrahmen.