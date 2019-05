10:03 Uhr

Eine Zeitreise in die Wirtschaftswunderzeit

Was war vor 50 Jahren angesagt, wie lebte man und wie feierte man? Eine Sonderschau des Heimatvereins ermöglicht in Bobingen einen Blick in das Jahr der Stadterhebung.

Von Ingeborg Anderson

Das Tonbandgerät, das Röhrenfernsehgerät, das Bowlenservice, Häkeldeckchen, Sammeltassen und die unverkennbare Tapete in Beige-Braun-Tönen – was den Lifestyle der 60er-Jahre ausmachte, mag Ältere mit Nostalgie erfüllen und Jüngeren ein Lächeln entlocken. Es ist der Heimatverein D’Hochsträßler, der mit einer Sonderausstellung zu dieser Zeitreise 50 Jahre zurück einlädt. Sie gibt Eindrücke davon, wie man zur Zeit der Stadterhebung in Bobingen gelebt hat.

Erinnerungsstücke kommen in die Dauerausstellung

„Wir haben uns entschlossen, die Exponate in die permanente Ausstellung zu integrieren, da dort ebenfalls viele Dinge aus der Zeit vor 50 Jahren zu sehen sind und die so die aktuelle Schau ergänzen“, erläutert Corinna Kammerer, die Vorsitzende des Heimatvereins, das Konzept. Die einzelnen Ausstellungsstücke stammen aus den Reihen der Hochsträßler oder sind Leihgaben Bobinger Bürger.

Was damals schmeckte

Einige Küchenutensilien empfangen den Besucher im Eingangsbereich zum historischen Klassenzimmer. Die große Küchenmaschine etwa. Sie sieht nicht sehr praktisch und arbeitserleichternd aus. Dazu gehört auch ein Faltblatt mit dem Preis: Stolze 278 D-Mark kostete sie damals. Und ein Rezeptbuch. Man kann sich vorstellen wie die Hausfrau damit hantierte und wie sie dabei eine der ebenfalls ausgestellten, gerüschten Schürzen trug. Dass sie vielleicht den Drink „Napoli“ mixte. Er besteht aus einem halben Glas Orangensaft, einem Eigelb, zwei leicht gehäuften Teelöffeln Zucker und einem gestrichenen Teelöffel Nescafé. Eine aus heutiger Sicht zu Recht vergessene Mixtur. Das Rezept – wie etliche weitere – haben die Mitglieder des Heimatvereins übrigens Ausgaben unserer Zeitung aus dem Jahr 1969 entnommen.

„Haushalt und Feste“ ist die thematische Klammer dieser unterhaltsamen Ausstellung, die Einblicke gibt in die Häuslichkeit der Wirtschaftswunderzeit: Dass zu einer Feier Bowle als Getränk fast ein unverzichtbares Muss war, oder dass man den Wein nicht einfach aus der Flasche ins Glas oder einen Dekanter füllte – hier zeugte es von feiner Lebensart, wenn man einen Weinheber – eine aus heutiger Sicht sperrige Konstruktion aus Schmiedeeisen und Glas – verwendete. Dass zudem im Vitrinenschrank aufgereiht sogenannte Sammeltassen standen, die nicht zum Gebrauch bestimmt waren, gehörte ebenfalls zu dieser Zeit.

Besucher dürfen den Boden bohnern

Und für die Besucher, die etwas von der Hausarbeit damals nachempfinden möchten, stehen Bohnerwachs und die damals üblichen schweren „Blocker“ zur Bearbeitung des Dielenbodens bereit.

In dieser Form ist die Ausstellung am Museumstag, am Sonntag, 19. Mai, von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Im Laufe des Jahres werde sie noch erweitert und modifiziert, wie Corinna Kammerer verrät. „Im Juli, zu den Feierlichkeiten des Stadtjubiläums kommen noch Exponate zum Thema Mode und Mondlandung dazu und während des Christkindlesmarktes dann Weihnachtliches und Spielsachen aus der Zeit“, sagt sie.

Die aktuellen Ausstellungen im Dachgeschoss der Alten Mädchenschule an der Pestalozzistraße 1 sind zu sehen am Sonntag, 19. Mai, von 15 bis 18 Uhr – Schwerpunkt „Haushalt und Feste“. Die Ausstellung „Mode und Mondlandung“ ist vom 11. bis 13. Juli sowie am 21. Juli jeweils von 15 bis 18 Uhr zu sehen. „Weihnachten und Spielsachen“ ist Thema am 30. November, 16 bis 20 Uhr, und am 1. Dezember, 15 bis 19 Uhr.