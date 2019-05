vor 26 Min.

Eine akustische Revolution der Extraklasse

Die Folk-Pop-Rock-Formation „Acoustic Revolution“ erfreut die Zuhörer beim Heimspiel im Germar’s. Warum große Hallen für die Liebe der Fans nicht nötig sind

Von Uwe Bolten

Was macht den Erfolg dieses Schwabmünchner Trios aus? Ist es die Urgewalt, die spürbar wird, wenn die drei Musiker sich in Wallung gespielt haben? Ist es die Mischung aus zärtlichem Saitenstreichler bis hin zum brachialgewaltigen Wikingermusiker, der von seinem Instrument alles abverlangt und die Stimme bis in die entlegensten Ecken des Fjordes dröhnen lässt? Oder ist es einfach die natürliche und unkomplizierte Art, mit einem Schuss Humor über sich selbst, und der ständige Kontakt zu ihrem Publikum?

Das einzige Konzert in Schwabmünchen dieses Jahr

Es kommt alles zusammen, wenn „Acoustic Revolution“ auf der Bühne steht. Bei ihrem einzigen Konzert dieses Jahr in Schwabmünchen konnten sich die Gäste im ausverkauften „Germar’s Best Burger and Pizza“ davon überzeugen. Nicht, dass sie nicht Hallen füllen könnten, die Auftritte in kleineren Lokalitäten lassen die Musikalität von Germar Thiele (Gitarre, Mandoline, Banjo, Gesang), Thomas Lokau (Gitarre, Bass-Drum, Gesang) und Dennis Wendel (Bass, Gesang) noch deutlicher zur Geltung kommen. Dass die drei Musiker Lokalmatadoren sind und in der Stadt sowie darüber hinaus Kultstatus genießen, lassen sie sich nicht anmerken. Locker und immer zu Späßen aufgelegt präsentieren sie mit 30 Titeln ihr großes Gespür für Lieder aller Stilrichtungen. Ob Irish Folk („Whiskey In The Jar“), Country („Thank God I’m A Country Boy“), Rock („Highway To Hell“, „Warriors Of The World“), Balladen („Hymn“), Pop („Take On Me“), Instrumentales („Duelling Banjos“) oder Oldies „(Those Were The Days“): Alle Songs erklingen auf die Instrumente und Gesangsstimmen der Band arrangiert.

Jedes Solo sitzt

Eigene Lieder („Haunted By The Numbers“, „Let’s Drink On The Times Long Past“) bringen das Publikum auf Touren. Kein Höflichkeits-Applaus ist zu hören, echte Begeisterung schlägt den Musikern nach jedem Titel entgegen. Im Laufe des Konzerts steigen die Temperaturen stetig an, die Künstler ziehen ihr Publikum immer weiter mit. Die lockere Art lässt vergessen, dass hohe Konzentration für solch eine Darbietung notwendig ist. Jedes Solo sitzt, jeder Stopp in den Liedern kommt auf den Punkt, kein Liedschluss erfährt einen Nachklapperer.

Der Instrumentenwechsel von Germar Thiele zwischen Banjo, Mandoline und Gitarre verleiht den einzelnen Stücken Abwechslung, Thomas Lokaus Stimme trifft sicher in allen Lagen den Ton, der Rhythmus der Lieder verleitet Bassist Dennis Wendel häufiger zum Tanz mit seinem großen, fünfseitigen Arbeitsgerät. Der Ton ist für den Raum beeindruckend dynamisch, druckvoll und transparent, die Stimmen harmonieren mit dem präsenten Klang der rein akustischen Instrumente.

Eröffnet hatte den Abend voller Kraft und Emotionalität die Sängerin Aileen Täuber, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen „Fieni“. Mit perlender, klarer Stimme traf sie A Capella mit dem Abba-Titel „Thank You For The Music“ das Motto des Abends genau. Ihre Mitwirkung in der letzten Zugabe „Wicked Games“ wurde ebenso mit kräftigem Beifall belohnt und beendet einen jener Abende, die die Bezeichnung „Grandios“ verdienen.

