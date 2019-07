vor 22 Min.

Eine musikalische Deutschlandreise in Untermeitingen

Beim Freundschaftssingen mit dem Männergesangverein Liederkranz Lechfeld gibt es eine Premiere.

Von Sybille Heidemeyer

Für sein traditionelles Freundschaftssingen lud sich der Männergesangverein (MGV) Liederkranz Lechfeld drei Gesangsensembles in die Untermeitinger Imhofhalle ein. In diesem Jahr lautete das Motto „Deutschlandreise“, das sich nicht nur im Programm, sondern auch in der liebevoll gestalteten Tischdekoration widerspiegelte.

Von den bayerischen Bergen bis hoch in den Norden an die See führte die Reise, die der MGV, die Singgoldies und die Liedertafel aus Schwabmünchen sowie das Augsburger Quartett „Marcantuli“ gemeinsam unternahmen. Der MGV unter der Leitung von Alexander Krumm schwärmte mit dem „Waldecker Lied“ von der Region in Hessen, schnupperte „Berliner Luft“ und sah sich anschließend in Hamburg einen „Hamborger Veermaster“ an. Inspiriert von ihren Chorausflügen fuhr der Chor „Auf de schwäbschen Eisenbahne“ Richtung Rheinland mit „Grüß mir die Reben, Vater Rhein“, um am Ende zu erkennen, dass das „Boarische Bier“ doch am besten schmeckt.

Mit dem Seemanns-Klassiker von Lolita geht es an die Küste

Vom Wandern durchs Schwabenland, leise klingenden Gitarren und dem Feiern mit Freunden sang die Liedertafel Schwabmünchen unter der Leitung von Ingrid Jürges. Mit dem Evergreen von Lolita „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ ging es mit den Sängern an die Küste. Beste Stimmung brachte das fetzige Lied „Rock mi“, mit dem der Männerchor das Publikum mit vollem Körpereinsatz überraschte.

Ein freudiges Wiederhören mit altbekannten Liedern wie „Butterfly“ und „One Way Wind“ gab es beim Auftritt der Singgoldies unter der Leitung von Ingrid Jürges. Sie wagten einen Blick von oben mit „Über den Wolken“, suchten den Platz an der Sonne und wollten wie Nessaja aus Peter Maffays Album „Tabaluga“ nie erwachsen sein.

Zum ersten Mal beim Freundschaftssingen zu Gast war das Ensemble Marcantuli. In der Tradition des Viergesangs präsentierten Carola Steger (Sopran), Ulrike Huber (Alt), Peter Frasch (Tenor) und Daniel Seemiller (Bass) Lieder in bayerisch-schwäbischer Mundart. Mit einem Augenzwinkern und passender Mimik und Gestik besang das Quartett unter anderem eine Liebesromanze in den Bergen und „A Kräutle und a schweinigs Fleisch“.

Nicht nur zu einem Grußwort, sondern auch als Dirigent trat Christian Toth, der Präsident des Augsburger Sängerkreises (ASK), auf die mit Sommerblumenarrangements geschmückte Bühne und beendete die Deutschlandreise mit dem gemeinsamen Abschlusslied aller Mitwirkenden „Kein schöner Land“.

