09:42 Uhr

Eine neue Heimat für den Bauhof

Der Umbau des Wagnerhofs in Obermeitingen kostet einen sechsstelligen Betrag. Was dort alles gemacht wird.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte das Gremium nun über das Nutzungskonzept für den Wagnerhof in Obermeitingen ab. Wie berichtet, stellte der Architekt Christoph Mayr in der Sitzung im Mai drei mögliche Varianten für die zukünftige Nutzung des gemeindeeigenen Anwesens am Kirchberg 1 vor. Bevor die Gemeinderäte sich auf einen Vorschlag festlegten, wollten sie sich bei einem Ortstermin ein genaues Bild machen.

Nach Inaugenscheinnahme vor der Sitzung einigten sich die Gemeinderäte einstimmig auf die Variante, die Bürgermeister Erwin Losert (CSU) von Beginn an favorisierte. Demnach sollen die ehemaligen Stallungen umgebaut werden und der Bauhof dort einziehen. Den vier Bauhofmitarbeitern werden dann neben Lagermöglichkeiten und einer Kleinwerkstatt auch ein Büro, ein Sozialraum und Sanitäreinrichtungen zur Verfügung stehen.

Der Umbau des Wagnerhofs Obermeitingen kostet etwa 460.000 Euro

Die alte Scheune soll einem Hallenneubau von circa 24 mal zehn Metern weichen. Die Abstandsflächen sollen gewahrt bleiben. Das Wohnhaus im vorderen Gebäudeteil bleibt bestehen. Die alte Garage wird abgerissen und eine neue gebaut. Die Kosten für den gesamten Umbau werden auf rund 460000 Euro geschätzt. Die Gemeinde beauftragt das Architekturbüro Mayr, einen genehmigungsfähigen Plan zu erstellen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 49 „Süd IV“ der Gemeinde Untermeitingen. Die Gemeinde Obermeitingen bringt als Träger öffentlicher Belange keine Anmerkungen zur ersten Änderung vor. (heide)

