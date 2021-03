06:00 Uhr

Eröffnet Burger King bald ein Restaurant in Bobingen?

Hier könnte bald ein Fastfood-Restaurant entstehen. Lidl und Drogeriemarkt Müller planen Neubauten auf dem Areal am Minikreisel am Bobinger Bahnhof.

Plus Neue Geschäfte und ein Fast-Food-Restaurant? Im Gewerbegebiet am Bobinger Minikreisel könnte sich bald einiges verändern.

Von Elmar Knöchel

Das Bild der Stadt wird sich in der nächsten Zeit wandeln. Allein schon durch die Ausweisung neuer Baugebiete. Doch nun stand die Weichenstellung für Bauvorhaben an, die Bobingen auf Jahre hinaus prägen könnten. Burger King, Woolworth und andere: Die Projekt-Ideen im Überblick.

Allen Vorhaben voran steht die Weiterführung der Planung für das Gewerbegebiet am Minikreisel nördlich der Königsbrunner Straße. Auf dem Gelände, das im Moment geprägt wird durch einen Restpostenmarkt und den Drogeriemarkt Müller, soll sich einiges tun. Statt des Restemarktes soll eine Lidl-Filiale neuester Prägung, mit viel Glas und einer höheren Bauform, entstehen. Daneben wäre Platz für ein Unternehmen aus der Bekleidungs- oder Kaufhaussparte. Im Gespräch seien hier Woolworth oder Ernsting's Family, war im Bauausschuss zu hören.

Drogeriemarkt in Bobingen könnte Sortiment erweitern

Daran anschließend soll der Drogeriemarkt um ein Spielwaren- und Bekleidungssortiment erweitert werden. Auf dem momentan unbebauten Bereich direkt am Minikreisel soll, wie bereits vor einiger Zeit berichtet, eine Burger-King-Filiale entstehen. Der Bauausschuss gab nun grünes Licht, den Bebauungsplan zur öffentlichen Einsicht auszulegen. Ebenfalls im Bahnhofsbereich liegt ein zweites Projekt, das ein privater Investor in Angriff nehmen möchte. Auf dem parkartigen Grundstück an der Hermann-Hesse-Straße, wo eine alte Villa direkt gegenüber dem Bahnhof vor sich hin schlummert, soll einiges passieren.

Geplant ist, die Villa zu sanieren und zu erhalten. Gleichzeitig sollen auf dem Gelände zwei Neubauten entstehen. Insgesamt sollen dort 18 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit gebaut werden. Trotz geplanter Tiefgarage soll auch der alte Baumbestand in weiten Teilen erhalten werden. In diesem Fall liegt noch keine Bauvoranfrage vor. Der Investor wollte lediglich abklären, ob das geplante Vorhaben in dieser Art genehmigungsfähig sei.

Wie geht es in der Siedlung in Bobingen weiter?

Sowohl Bauamt, als auch Bauausschuss, hatten gegen dieses Vorhaben keine Einwände. So konnte das gemeindliche Einvernehmen für einen eventuellen Bauantrag in Aussicht gestellt werden. Schließlich war noch die Bebauung des Brunnenplatzes in der Siedlung Thema in der Sitzung. Wie bereits mehrfach berichtet, sollen dort Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum, eine Arztpraxis, Gewerberäume und eventuell ein Gemeinschaftsraum entstehen. Der Bauausschuss stimmte zu. Der Bebauungsplan wird jetzt ausgelegt.

