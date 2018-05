vor 19 Min.

Es geht doch weiter in Mittelstetten

Der Soldaten- und Veteranenverein hat einen neuen Vorstand gefunden. Ein wichtiger Termin ist gerettet.

Von Christian Kruppe

Ende Februar sah es nicht gut aus für die Zukunft des Soldaten- und Veteranenvereins Mittelstetten. Teile der Vereinsführung um Johann Wiedemann wollten aus Altersgründen nicht mehr weitermachen. Obwohl dies seit Langem kein Geheimnis war, fanden sich zur einberaumten Mitgliederversammlung im Februar kein Kandidat für die Position des Vereinsvorsitzenden. Somit führte Wiedemann bis vor Kurzem den Verein kommissarisch weiter und hatte drei Optionen. Entweder findet er einen Nachfolger, es gelingt der Zusammenschluss mit einem anderen Verein, oder der Verein wird aufgelöst.

Bei einer vor Kurzem einberaumten außerordentlichen Mitgliederversammlung gab es nun gute Nachrichten. Für alle neu zu besetzenden Positionen in der Vereinsführung waren Kandidaten gefunden. Die gute Nachricht lockte sogar fast doppelt so viele Mitglieder zur Versammlung, als beim ersten Versuch im Mittelstetter Schützenheim anwesend waren. Die Freude der anwesenden Mitglieder teilte auch Schwabmünchens Zweiter Bürgermeister. „An Ostern war ja Tag der Auferstehung. Das hat scheinbar auch hier funktioniert. Ich bin froh, dass es weitergeht, denn jeder einzelne Verein ist wichtig“, so Hans Nebauer. Neuer und in der Vereinsgeschichte der fünfte Vorsitzender des Soldaten- und Veteranenvereins ist Dieter Pihan. Dieser zeigte sich vor allem froh, dass es gelungen sei, im zweiten Anlauf alle Ämter der Führungsriege besetzen zu können. Vor allem, da in zwei Jahren die Tausendjahrfeier des Vereins ansteht. „Das war auch meine Hauptmotivation. Ein Verein darf nicht kurz vor solch einem bedeutenden Ereignis enden“, erklärt Pihan. Als erste Amtshandlung ernannte Dieter Pihan seinen Vorgänger Johann Wiedemann zum Ehrenmitglied. Wiedemann stand 17 Jahre an der Spitze des Vereins.