vor 55 Min.

Europatournee startet im Lechfeld

Die Band High South tritt im Four Corners in Untermeitingen auf

Für Freunde des California-Sounds der 1970er-Jahre, den Bands wie die Eagles oder America mit Songs voller Sonne, Wärme und Optimismus auf die Bühnen der Welt brachten, wird am kommenden Freitag, 31. Mai, ein Festtag sein.

Die US-amerikanische Formation „High South“ startet ihre 22-teilige Europa-Tournee um 20.30 Uhr im Four Corners an der Siemensstraße in Untermeitingen.

Jamey Garner, Phoenix Mendoza und Kevin Campos werden eigene und gecoverte Songs in der gefühlten Leichtigkeit einer Lagerfeuer-Musik an den sonnenüberfluteten Stränden Kaliforniens mit komplexem dreistimmigen Gesang und virtuosen Harmonika-Soli verbinden und in das Lechfeld portieren. Mit von der Partie wird ebenfalls eine Kultfigur der Country- und US-Popszene sein: Josh Leo hat als Produzent, Musiker und Songschreiber mit den Größen des Genres zusammengearbeitet. Er wird es sich nicht nehmen lassen, die drei Ausnahmemusiker als Gitarrist zu unterstützen, wie er es bei den vergangenen zwei Auftritten der Band im Four Corners gemacht hat.

„Ich erwarte wieder einen hochmusikalischen Abend, die Gäste werden wieder aus allen Himmelsrichtungen kommen. Sogar Zuhörer aus Aschaffenburg haben sich zum Konzert angemeldet“, sagt Four-Corners-Musikchef William „Bill“ Wallace voller Vorfreude. (bol)

gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841.

