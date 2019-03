vor 10 Min.

Explosive Schulhausführung

Es war einiges geboten bei der Schulhausführung in der Schwabmünchner Realschule. Dabei ging es sogar explosiv zu.

Von Uwe Bolten

Die Explosion war gewaltig. Gleißendes gelbes Licht erfüllte für Sekundenbruchteile einen Lehrsaal für Chemie an der Leonhard-Wagner-Realschule. Das gellende Signal des Rauchmelders blieb aus, kräftiger Beifall erfüllte den Raum, als Lehrerin Stefanie Doll die Kerze, die den wasserstoffgefüllten Luftballon zur Explosion gebracht hat, wieder auf den Labortisch stellte. Die anderen Experimente, durch Schüler durchgeführt und flott moderiert, waren etwas weniger bombastisch, aber nicht weniger effektvoll. Diese spektakulären Experimente gehörten zu einer von zwölf Stationen, die bei der alljährlichen Schulführung für zukünftige Fünftklässler den Kindern und Eltern die Bildungseinrichtung näher vorstellte.

Spektakuläre Experimente

Die Besonderheit bestand jedoch nicht in spektakulären Experimenten, sondern in der Planung der gesamten Veranstaltung. „Bei einer Besprechung in der Schülermitverantwortung (SMV), in der sich Schüler freiwillig für das Schulleben engagieren, meldeten sich sofort sechs junge Damen der Jahrgangsstufe zehn, die Verantwortung für die Planung und Durchführung dieser Veranstaltung zu übernehmen“, berichtete Lehrerin Katharina Degendorfer, die als koordinierende Projektleiterin für das Team agierte.

„Es macht uns schon stolz, unsere Schule so vielen Menschen vorzustellen. Wir hoffen nur, dass alles klappt“, sagte Louise Schneider beim Blick in die Mensa, in der sich deutlich mehr Besucher versammelten, als erwartet. Etwa 600.

Zusammen mit Michelle Blum, Carmen Rest, Laura Bender, Johanna Egger und Roxana Weidner fieberte sie dem Moment entgegen, an dem sich ihr ausgedachtes System zur Führung durch das Schulhaus beweisen musste. „Wir möchten den Besuchern so viele Eindrücke wie möglich in unsere Schule bieten“, sagte Michelle Blum im Gespräch, bevor Schulleiter Markus Rechner die Besucher nach einem Lied des Schulchores offiziell begrüßte.

„Die Idee bestand darin, eine attraktivere Möglichkeit, als den durch Lehrer begleiteten Weg durch ein leeres Schulgebäude, zu schaffen“, begründete Degendorfer die Aktion, deren Vorbereitungen im Oktober vergangenen Jahres begann. Gesprächen mit den Lehrern der Fachschaften loteten die Möglichkeiten aus, die Betreuungslehrer von Wahlfächern wurden angefragt, was sie präsentieren wollten, der Elternbeirat wurde um Unterstützung bei der Bewirtung gebeten. „Die Herausforderung bestand dann darin, alle Aktionen in einen für zwölft Gruppen ausgelegten, parallel laufenden Marschplan umzusetzen“, bestätigte die Planungsgruppe einhellig. Dies habe sich dann in einen minutiös ausgearbeiteten Zeitplan niedergeschlagen, den die Begleiter der Gruppen bei der Veranstaltung relativ gut umsetzten.

Kurzes Theaterstück

Nach einem kurzen Theaterstück schickte Markus Rechner die Besucher, nach einem Farbsystem geordnet, auf den Weg durch seine Schule. An Stationen wie Chemie, Physik, französisches Theater, Modellbau, Robotik, Schülerzeitung oder textiles Gestalten konnten sich Eltern und angehende Realschüler ein Bild vom bunten Schulleben machen. Alle Gruppentouren endeten in der Aula. Dort standen Schulleitung, Lehrer, SMV und Elternbeirat für die Erziehungsberechtigten für Gespräche zu Verfügung, die Kinder konnten auf eigene Faust die Schulgebäude erforschen und weitere Vorführungen an den Stationen erleben.

„Ich bin richtig stolz auf die Leistung des Planungsteams. Sie haben alles selbst gemacht. Nur hier und da habe ich einen Einwurf machen müssen“, sagte Katharina Degendorfer nach den Führungen in der gut besuchten Aula. Selbstkritisch beleuchteten die jungen Damen der Projektgruppe ihre Arbeit. „Wir freuen uns riesig über die große Nachfrage, die unsere Erwartungen bei weitem übertraf.

Dadurch gab es aber auch kleinere Probleme. Es ist halt schwierig, die Anzahl der Besucher im Vorfeld einzuschätzen. Unseren Nachfolgern werden wir unsere Erfahrungen mitteilen, denn es gibt ein schönes Gefühl, den neuen Schülern und Eltern zu zeigen, was unsere Schule alles bietet. Wir danken allen Mitwirkenden für ihre großartiges Engagement“, sagte Louise Schneider abschließend und sank zufrieden in eine der weich gepolsterten Bänke der zahlreichen Pauseninseln.

