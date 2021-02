vor 19 Min.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet 22.000 Euro

Ein Telefonbetrüger hat eine Frau aus dem südlichen Landkreis um eine hohe Geldsumme gebracht. Dabei plünderte der falsche Microsoft-Mitarbeiter auch Vereinskonten.

Ein angeblicher Mitarbeiter der Computerfirma Microsoft hat eine 60-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis Augsburg um mehr als 22.000 Euro betrogen. Unter einem Vorwand brachte der Anrufer die Frau dazu, eine bestimmte Software auf ihrem Rechner zu installieren. Damit verschaffte sich der Betrüger Zugang zu ihrem Computer.

Nun brachte er die Frau dazu, Transaktionsnummern (TAN) für Onlinebanking einzugeben und überwies damit Geld von den Konten der Frau auf sein eigenes. Dabei stammte ein Großteil des Geldes aus den Kassen von Vereinen, zu denen die Frau als engagierte Ehrenamtlerin Zugang hat, berichtet die Polizei.

Polizei warnt vor den Maschen der Telefonbetrüger

Die Polizei warnt eindringlich vor derlei Betrugsmaschen, bei denen die Täter in verschiedenen Ausprägungen derzeit immer wieder versuchen, Menschen in der Region um ihr Geld zu bringen. Am besten sei es, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen. Auf keinen Fall sollten die Bank- oder Kreditkartendaten herausgegeben werden. Auch sollte man in keinem Fall der Forderung nachkommen, bestimmte Computerprogramme auf dem Rechner zu installieren. (adi)

Lesen Sie auch:

Randalierer in Bankfiliale: Geldautomat beschädigt

Rechte Terrorzelle: Vor einem Jahr klickten die Handschellen

Guckloch in der Scheibe: Mann übersieht anderes Auto

Themen folgen