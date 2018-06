10:32 Uhr

Feierlaune im Kindergarten

Die Gennacher Einrichtung gibt es seit 40 Jahren.

Von Anna Starker

Mehrfachen Grund zu feiern hatte der Kindergarten St. Johannes in Gennach in der Gemeinde Langerringen beim Familienfest. Bei strahlendem Frühsommerwetter fanden sich zahlreiche Kinder der Kinderkrippe Storchennest und des Kindergartens mit ihren Familien ein, um sich auszutauschen, zu spielen – und Jubiläen zu feiern.

Einrichtungsleiterin Rita Veit wurde für 30 Jahre Mitarbeit im Kindergarten Gennach geehrt, 24 davon als Leiterin. Kollegin Rosi Rager stellte besonders ihren liebevollen Umgang und ihr stets weit geöffnetes Ohr für alle Belange heraus – sowohl von Kinder-, als auch von Eltern- und Mitarbeiterseite. „Vor allem die organisatorischen und administrativen Aufgaben haben sich stetig vergrößert; die Arbeit, die Frau Veit in diesem Bereich leistet, verdient ebenfalls besondere Berücksichtigung“, sagte die langjährige Mitarbeiterin Rager. Veit wurde nicht nur von ihren Kolleginnen beschenkt – unter anderem mit einem Album mit Fotos aus ihrer Wirkungszeit und Glückwünschen – sondern auch vom Elternbeirat und von den Kindern, denen man die Zuneigung ansah und die „ihrer Frau Veit“ Blumen schenkten.

Dass der Kindergarten in Gennach seit 40 Jahren besteht, merkt man vielleicht dem Gebäude an, nicht jedoch dem Leben, das sich dort abspielt. Voller Eifer zeigten die Kleinsten aus der Krippe einen Zwergentanz und die größeren Kinder erfreuten ihre Familien mit einem Schauspiel zum Lied „Vogelhochzeit“. Die Kinder konnten außerdem an Spielstationen Punkte sammeln und Preise gewinnen, während es sich die Besucher bei Speis und Trank gut gehen ließen.

1978 wurde die Einrichtung nach der Schulverlegung nach Langerringen in Gennach eröffnet. Nachdem 1994 der Kindergarten in Langerringen dazukam, übernahm Veit die Leitung in Gennach; seit 2006 auch für die Kinderkrippe. Momentan sind alle 30 Kindergartenplätze und zwei Krippengruppen besetzt; für den zur Zeit aufgestellten Container wurde nun ein Anbau beschlossen, mit dem auch eine Renovierung des bestehenden Gebäudes einhergeht.

Themen Folgen