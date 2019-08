vor 18 Min.

Ferien in der Stadt

Wer im Sommer zuhause bleibt, findet im Singoldpark in Bobingen vieles, was zu einem entspannten Urlaub gehört.

Von Ingeborg Anderson

Ferienzeit – Reisezeit. Und am Ferienziel will man Wasser, in der Sonne liegen, sich sportlich betätigen oder die Natur genießen. Dabei muss man dafür gar nicht weit reisen, denn wer in diesen Tagen im Singoldpark unterwegs ist, dem fällt auf, wie belebt und geschätzt diese zentrumsnahe Anlage ist und welch vielfältige Möglichkeiten sie bietet, im Grünen abwechslungsreiche Ferien zu verbringen.

Ausruhen Schon am Vormittag herrscht hier reges Treiben: Radfahrer, Jogger und Spaziergänger sind unterwegs. Andere ruhen sich auf einer der zahlreichen Bänke – lesend oder einfach nur die Umgebung und das Geschehen genießend. Da plätschert der Bach, Vögel singen und aus dem nahen Aquamarin tönen die typischen Schwimmbadgeräusche herüber. Da kommt Ferienstimmung auf.

Minigolf Auch in der Minigolfanlage kehrt Betriebsamkeit ein, ohne die Ruhe zu vertreiben. An mehreren der Stationen wird gespielt. Eine Gruppe von Buben hat den Parcours schon fast bis zur Mitte durchspielt. Es ist Tobias mit seinen Freunden „Ich komme öfters her“, sagt er, „weil das Spiel Spaß macht und ich mich hier auch in den Ferien mit meinen Freunden treffe kann.“ Am 21. August können ab 14 Uhr Minigolfer hier ihr Können sportlich messen, wenn im Rahmen des Ferienprogramms ein Turnier stattfindet. Anmeldung unter ferienprogramm@csu-bobingen.de oder bei Elisabeth König, Telefon 08234/ 3244 Und nach dem Spiel hat man Gelegenheit, im schattigen Biergarten, der zur Minigolfanlage gehört, den Durst zu löschen oder ein Eis zu schlecken.

Stammtisch Diese ruhige, grüne Oase am Zugang zur Minigolfanlage haben auch Ruheständler für sich entdeckt. Hier treffen sie sich bei schönem Wetter täglich in Bobingens lauschigstem Biergarten zu einem Plausch. Der Pächter hat für sie eigens einen Stammtisch eingerichtet. Geöffnet ist ab 10.30 Uhr.

Wassertreten Abkühlung an heißen Tagen, Spaß und Gesundheit spendet das Wasser – auch im Singoldpark. Die Wassertretanlage ist ein beliebter Treffpunkt, an der immer etwas los ist. „Einmal täglich komme ich im Sommer immer hierher. Aber wenn es so heiß ist, mache ich öfter noch mal einen Schlenker aus der Stadt und kühle mich beim Stapfen durchs Wasser ab“, sagt eine Besucherin, die zwischen zwei Rundgängen im Becken ihre Füße auf der Wiese von der Sonne trocknen lässt.

Wasserspiele Auch etwas weiter in nördlicher Richtung herrscht reges Treiben rund ums Wasser. Der Wasserspielplatz ist ein Eldorado für so passionierte Sandler und Pritschler wie es Kinder eben sind. Und weil sie nicht ohne Begleitung und Aufsicht herkommen, ist der Ort auch ein Treffpunkt für die Mütter: Auf ausgebreiteten Decken sitzen vier junge Frauen mit ihren Babys und Kleinkindern. Unter ihnen Martina Brix mit ihrem Sohn. „Wir sind von der Spielgruppe des Katholischen Frauenbundes und kommen bei schönem Wetter immer hierher. Hier können die Kinder so schön im Sandkasten spielen und wir schätzen die Atmosphäre“, sagt sie. Dann trifft eine ganze Kindergartengruppe mit ihren Erzieherinnen ein und die Kinder schwärmen aus zu den Wasserpumpen oder an den kleinen Bachlauf. Sie kommen eigens aus Augsburg, weil sie schon öfter hier waren und den Wasserspielplatz toll finden.

Fitnessund Klettern Ebenfalls ein beliebter Treffpunkt ist der große Spielplatz. Auch hier sind die Kinder eifrig dabei, Sandkuchen zu backen, Autos mit Sand zu beladen, zu klettern und zu rutschen, während sich die Mütter unterhalten. Außerdem gibt es zwischen Wasserspielplatz und Spielplatz seit einem Jahr eine Fitness-Möglichkeit - den Bewegungsparcours, der auf Initiative des Seniorenbeirates eingerichtet wurde. Er wird sowohl von den Kindern als auch von Erwachsenen mit Begeisterung genutzt.

Fußball Auch beim Kicken kann man sich im Singoldpark auspowern. Denn auf der Wiese in unmittelbarer Nähe des Wasserspielplatzes stehen auch Fußballtore. Außerdem gibt es für junge Fußball-Fans noch weitere Ferienangebote:

Naturbeobachtung Wer einfach nur Natur beobachten und geniessen will hat dazu nicht nur im Park sondern auch entlang des gesamten grünen Bereiches der Singold weidlich Gelegenheit: Insekten schwirren im hohen Bewuchs entlang des Flüsschens und Entenmütter führen ihre Küken aus. Wird bei soviel Möglichkeiten etwas vermisst? Palmen vielleicht.

