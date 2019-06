vor 38 Min.

Flugplatz: Einbrecher stehlen Geld

Und machen eine Spritztour mit zwei geparkten Autos. Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Sportflugplatz in Schwabegg in das Flugsicherungsgebäude des Luftsportvereins eingebrochen und haben Geld gestohlen. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürften mindestens zwei Personen über ein gekipptes Toilettenfenster in die Räume eingestiegen sein, berichtet die Polizei. Aus mehreren Geldkassetten wurden insgesamt 300 Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus „liehen“ sich die Täter aus einem Schlüsselkasten die Schlüssel für zwei Autos und machten damit eine Spritztour auf dem Flughafengelände und den angrenzenden Feldwegen. Anschließen stellten sie die beiden Autos wieder so ab und legten die Schlüssel wieder in den Kasten. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 1. Juni, 9 Uhr, und Sonntag, 2. Juni, 9 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen genommen.

Themen Folgen