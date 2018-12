17:14 Uhr

Fragile Kunst im Schatten des Dunkelparcours

„Schatten Licht Papier“ beeindruckt mit tollen Werken und faszinierendem Lichtspiel im Schwabmünchner Museum.

Von Christian Kruppe

Die Ergebnisse einer besonderen Kooperation sind derzeit im Schwabmünchner Museum zu sehen. In Zusammenarbeit mit dem P-Seminar Kunst des Leonhard-Wagner-Gymnasiums und den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen ist eine besondere Ausstellung mit Stücken aus einem besonderen Werkstoff entstanden: Papier.

Das Material, das sonst bestenfalls als Träger von Bildern dient, rückt diesmal in den Fokus. Die Künstler aus Schule und Werkstätten verwandelten das Papier in spannende, faszinierende Formen im dreidimensionalen Raum. Museumsleiterin Sabine Sünwoldt sorgte für die perfekte Platzierung. Als Kulisse dient der ehemalige Dunkelparcours. Das Team vom Bauhof strich den kompletten Raum schwarz – so entstand ein Labyrinth, welches jedem Objekt seinen eigenen Platz, seine eigene Nische bietet.

Durch die perfekte Ausleuchtung entsteht optischer Genuss

Sabine Sünwoldt sorgte für die perfekte Ausleuchtung der Objekte; so wurde ein optischer Genuss geschaffen, der seinesgleichen sucht. Nicht nur, dass die Werke aus Papier in keiner Weise so zerbrechlich wirken, wie sie sind. Die Platzierung und Ausleuchtung bietet auch die Möglichkeit, die Objekte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Durch das Lichtspiel ändern sich dabei auch oftmals die Wahrnehmung in Bezug auf Farbe, Form und Schatten. Eine Ausstellung, für die es wieder lohnt, etwas Zeit und Muße mit ins Museum zu bringen, denn es gibt viel zu entdecken. Oft reicht beim Betrachten der Kunstwerke nur ein kleiner Schritt nach links oder rechts, um ein völlig neues Bild zu bekommen.

Museumsleiterin Sünwoldt zeigte sich von der Schaffenskraft der jungen Künstler beeindruckt. „Ihr habt mit einfachen Mitteln Kunst geschaffen, bei der es Spaß macht, diese zu erleben“, sagte die Expertin. „Ihr habt mir damit, dass ich eure Arbeiten hier einrichten durfte, eine Menge Freude bereitet. Ich bin mir sicher, dass die Besucher die gleiche Freude haben werden. Die Ausstellung bringt Licht und Farbe in die meist triste Winterzeit“, sagte Sünwoldt.

