Freiluftkonzerte: In Bobingen spielt wieder die Musik

Am Samstag startet eine Reihe von Freiluft-Konzerten auf den Plätzen der Stadt. Diese Konzerte sind in Bobingen geplant.

Von Anja Fischer

Es geht wieder los mit dem Kulturangebot in Bobingen – und um auf die aktuelle Situation zu reagieren, mit Konzerten unter freiem Himmel. Dazu hat die Stadt Bobingen unter dem Motto „Da geht wieder was! – Bobingens Kultur lebt“ einen Aufruf an die örtlichen Kulturschaffenden und Vereine gerichtet.

An drei Wochenenden finden in Bobingen kurze Konzerte statt

Mit Erfolg: Mehrere Akteure haben sich bereit erklärt, kleine Konzerte an den schönsten Plätzen der Stadt anzubieten und bringen ab dem 5. September wieder Klänge in den öffentlichen Raum. Kurzfristig und unbürokratisch wurde die Aktion von den Teilnehmern auf die Beine gestellt. Es sei ein spezieller Wunsch des Ersten Bürgermeisters Klaus Förster gewesen, dass die Musik in Bobingen wieder spielen solle, sagt Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard. Weil viele große Veranstaltungen auch auf Vereinsseite derzeit nicht stattfinden können, habe man dieses Format ins Leben gerufen. So sei ein nettes Programm für drei Wochenenden im September entstanden.

Die Konzerte werden etwa fünfzehn bis dreißig Minuten dauern und finden ohne Bestuhlung beispielsweise im Park des Unteren Schlösschens, am Zentrumsplatz oder vor dem Aquamarin statt. Alle Kurzkonzerte sind kostenfrei, die jeweiligen Musiker vor Ort freuen sich über Spenden. Für den Besuch gelten die gültigen Hygienevorschriften wie Einhaltung des Abstandsgebotes und Mund-Nase-Maske. Informationen zu den Kurzauftritten mit Auftrittsort und Uhrzeit finden Interessierte auf der Homepage der Stadt.

Diese Konzerte sind in Bobingen geplant

Bläsersextett „Back Blech – Roy Blech “ unter Leitung von Felix Linsmeier , 15 Uhr AWO-Seniorenheim, 16 Uhr Aquamarin, 17.30 Zentrumsplatz beim Café Kanapé, 19.30 Uhr Wiese vor der Singoldhalle .

– “ unter Leitung von , 15 Uhr AWO-Seniorenheim, 16 Uhr Aquamarin, 17.30 Zentrumsplatz beim Café Kanapé, 19.30 Uhr Wiese vor der . Impro-Konzert „In C“, Leitung Felix Linsmeier , 19.30 Park Unteres Schlösschen;

, 19.30 Park Unteres Schlösschen; Brass Band Woodshockers, 16 Uhr Rathausplatz;

„Tanzlmusik meets Lesung“ mit der Stadtkapelle Bobingen und Anni Gastl unter der Leitung von Reinhold Krebs , 19.30 Uhr Park Unteres Schlösschen;

und unter der Leitung von , 19.30 Uhr Park Unteres Schlösschen; Band eRsn’t fuNk, Wiese vor der Singoldhalle ;

; „Tanzlmusik meets Lesung“ mit der Stadtkapelle Bobingen und Anni Gastl unter der Leitung von Reinhold Krebs , 18.30 Uhr Park Unteres Schlösschen;

und unter der Leitung von , 18.30 Uhr Park Unteres Schlösschen; „Mini-Ohrenwecker“, Leitung Ulrich Thanner , 16 Uhr, Zentrumplatz in Bobingen beim Café Kanapé.

