vor 45 Min.

Friedhofskapelle in Straßberg wird saniert

Immer wieder hat Nässe das denkmalgeschützte Kirchlein bedroht. Nun soll es umfassend saniert werden.

Von Elmar Knöchel

Die im Jahr 1896 von J. Zerle und seiner Frau Therese gestiftete Kapelle auf dem Straßberger Friedhof ist heute im Besitz der Stadt Bobingen. Immer wieder war es an dem Bauwerk zu Schäden im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit gekommen. „Das Gebäude steht nun einmal auf feuchtem Grund“, so Stadtbaumeister Rainer Thierbach. Und daran lasse sich nichts ändern. Die in der Vergangenheit durchgeführten Reparaturen seien zwar nötig gewesen um das Gebäude zu erhalten, seien aber nur punktuell ausgeführt worden.

Um eine zumindest mittelfristig wirksame Erhaltung der kleinen Kapelle zu erreichen, müsse nun massiver in die Bausubstanz eingegriffen werden. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege sei ein Konzept für eine mittelfristige Sanierung erarbeitet worden. „Es muss aber allen klar sein, dass auch diese Maßnahmen nur begrenzt Wirkung zeigen können. Früher oder später ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten immer wieder mit Schäden zu rechnen“, erklärte Thierbach. Bürgermeister Bernd Müller wies darauf hin, dass dies nun einmal die Probleme beim Erhalt von Denkmalen seien. „Es ist schön, so ein Denkmal im Besitz der Stadt zu haben. Aber für den Erhalt muss man immer wieder Geld in die Hand nehmen.“

Die Fundamente des Straßberger Kirchleins sind schon freigelegt

Das sahen die anwesenden Stadträte genauso. Einstimmig wurde beschlossen, die im Haushaltsplan bereits eingeplanten 15 000 Euro Sanierungskosten samt einem zusätzlichen Geldbedarf von noch einmal 7000 Euro zu genehmigen.

Dies musste schnell geschehen, da die Fundamente für die Begutachtung des Schadensbildes bereits freigelegt sind. Sollte nun nicht direkt mit den Arbeiten begonnen werden, so müsste über den Winter alles wieder verfüllt und im nächsten Jahr erneut aufgegraben werden. Nach der positiven Abstimmung im Stadtrat ist nun der Weg frei.

Die Arbeiten sollen sowohl im Innen- wie im Außenbereich stattfinden. Ziel ist eine umfangreiche Schadensbeseitigung und der Schutz des Gebäudes vor weiteren Feuchtigkeitsschäden.

