18.12.2019

Frisch und modern

Raiffeisenbank Stauden hat in Mickhausen renoviert

Nach vier Monaten Umbauzeit ist die Geschäftsstelle Mickhausen der Raiffeisenbank Stauden wieder geöffnet. Bei einem kleinen Festakt konnten sich Kunden und Interessierte einen ersten Eindruck von der frisch renovierten Zweigstelle machen.

In den vergangenen vier Monaten wurde die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Stauden grundlegend saniert, modernisiert und technisch auch auf den neuesten Stand gebracht. Sogar eine kleine Dorfbücherei ist im Wartebereich angedacht, wo Bücher frei eingebracht, geliehen oder auch getauscht werden können. Nachdem Pater Joji die Räume eingeweiht hatte, freute sich Mickhausens Bürgermeister Hans Biechele in seinem Grußwort über die Entscheidung der Bank, am Standort in Mickhausen festzuhalten. Für den Vorsitzenden Thomas Walter ist der Umbau ein klares Bekenntnis zur Strategie der Raiffeisenbank Stauden, in der Region präsent und damit die Nähe zu den Kunden weiter aufrechterhalten zu wollen.

„Klar ist, dass wir in den jetzigen Zeiten, so leid uns dies auch tut, nicht jede kleine Zweigstelle erhalten können. Aber wir sind bestrebt, dass für jeden Kunden eine Geschäftsstelle in unmittelbarer Nähe ist. Hier in Mickhausen soll so die neue Heimat für Kunden aus Mickhausen sowie Waldberg und Kreuz-anger werden“, sagte der Vorsitzende.

Seit Montag hat die Geschäftsstelle Mickhausen wieder dreimal in der Woche geöffnet. An den anderen Tagen finden Beratungen nach Vereinbarung statt. In der SB-Zone stehen den Kunden künftig ein Geldautomat für Ein- und Auszahlungen sowie ein Serviceterminal für Auszüge und Überweisungen zur Verfügung. (amar)

