vor 36 Min.

Gartler starten die neue Mostsaison

Ab sofort können Termine zum Pressen vereinbart werden

Die Mostsaison beginnt beim Gartenbauverein Königsbrunn am Samstag, 14. September. Bis Mitte Oktober können Baumbesitzer an der Saftpresse im Vereinsheim an der St.-Johannes-Straße, einem Nebengebäude des Feuerwehr- hauses, ihre Ernte in naturtrüben Apfelsaft verwandeln lassen. Die Ehrenamtler geben ihr Bestes, aber auch die Lieferanten sollten einige Punkte beachten, die Voraussetzung für einen guten Obstsaft sind:

Das Obst muss sauber und ohne Faulstellen sein. (Tipp: Obst möglichst kurz vor Anlieferung einsammeln oder pflücken.)

Die Flaschen und Saftbehälter müssen peinlichst sauber sein. (Tipp: Vorbeugend gegen Pilz ist es gut, wenn Flaschen oder Behälter unmittelbar nach der letzten Saftentnahme gespült, und noch einmal einen Tag vor dem Wiederbefüllen gewaschen werden.)

Der Saft wird in Drei- oder oder Fünf-Liter-Beuteln oder Ein-Liter-Flaschen mit Schraubverschluss abgefüllt. Nicht befüllt werden Milch- oder Punicaflaschen.

Nur saubere und fehlerfreie Verschlüsse verwenden. (Tipp: Verschlüsse auskochen oder besser neue verwenden) Die Mitarbeiter des Gartenbauvereins übernehmen keine Garantie.

empfehlen wir, ihren Saft in „Bag in Box“ abzufüllen. Dieser Verpackung kann über einen längeren Zeitraum kontinuierlich Saft entnommen werden (bis zu sechs Monaten), ohne dass Luft in die Verpackung gelangt, dadurch bleibt der Saft haltbar.

Steinobst, Beerenobst und Holunder werden nicht zum Pressen angenommen. Gepresst werden etwa Äpfel, Birnen, Quitten als Beilage zu anderem Obst. Obst, welches nicht aus der Familie der Äpfel stammt (wie Quitten), wird nur am Schluss gepresst.

Anmelden kann man sich ganz einfach an unter www.gbv-koenigsbrunn.de/mosten. Den genauen Mosttermin erfahren die Interessenten immer einen Tag vorher telefonisch.

