vor 7 Min.

Gelungene Feier zum Weltgebetstag

Andacht für Beistand und Unterstützung

„Steh’ auf und geh’“ war das Motto, das Frauen aus Simbabwe für den Weltgebetstag ausgesucht hatten. Die Texte und Lieder des Gottesdienstes machten deutlich, dass dazu in dem südafrikanischen Land viel Mut und Kraft nötig ist. Gewalt, Ausbeutung, Migration der jungen Generation, fehlende soziale Dienste, eine schlechte medizinische Versorgung und mangelnde Bildungsangebote machen ihnen und ihren Familien das Leben schwer.

In Langerringen trafen sich die Frauen der dortigen evangelischen Gemeinde mit den katholischen Kolleginnen der Pfarreiengemeinschaft Hiltenfingen-Langerringen zu der Andacht. Ein gemeinsamer Projektchor gestaltete diese in der St. Johannes Kirche sehr ansprechend. Bilder aus Simbabwe versuchten, einen Einblick in Landschaft, Kultur und Lebensweise der dortigen Menschen zu geben. Die Kollekte fließt in Hilfsprojekte, die speziell auf hilfsbedürftige Frauen und Mädchen zugeschnitten sind.

Das ökumenische Vorbereitungsteam erinnert an dieser Stelle schon an das nächste Jahr. Im Langerringer Gemeindezentrum St. Gallus treffen sich Interessierte, um mit Christinnen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, Andacht zu halten. (rony)

Themen folgen