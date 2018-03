15:17 Uhr

Geparktes Auto geht plötzlich in Flammen auf

Ein Auto ist auf einem Parkplatz in der Martin-Luther-Straße in Königsbrunn ausgebrannt.

Ein Fahrzeug hat am Montagmittag auf einem Parkplatz in der Martin-Luther-Straße in Königsbrunn Feuer gefangen. Was die Polizei schon zur Ursache sagen kann.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Wagen dort abgestellt und war in ihre Wohnung gegangen. Kurz darauf kamen Rauch und Flammen unter der Motorhaube hervor. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand bereits der komplette Motorraum in Flammen. Die Helfer rückten mit Atemschutz gegen den Brand vor und hatten diesen auch schnell unter Kontrolle. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Der Motorraum ist komplett ausgebrannt, auch der Rest des Wagens wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Als Brandursache nennt die Polizei einen technischen Defekt. Zum genauen Auslöser laufen die Ermittlungen noch. Durch das Feuer wurde auch der Lack eines weiteren dort geparkten Autos beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7000 bis 10000 Euro. (AZ)