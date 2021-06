Graben

13:00 Uhr

Asphalt statt Pflaster: Mehrere Wege in Graben sollen ausgebaut werden

Plus Die Verlängerung der Angelina-Egger-Straße in Graben soll an das südliche Radfahrnetz angeschlossen werden. Außerdem werden in der Gemeinde Mitfahrbänke aufgestellt.

Von Uwe Bolten

Bei einem Ortstermin am alten Lazarettgelände hatte der Gräbinger Gemeinderat bereits vor einiger Zeit beschlossen, einen befestigten Weg vom Kirchenvorplatz St. Martin bis zur Lazarettstraße zu schaffen. Nach Eingang der Angebote entschieden sich die Mitglieder nun für einen asphaltierten Weg, da die Variante mit Pflasterung rund um 13.000 Euro teurer wäre.

Themen folgen