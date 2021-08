Graben

Bei Amazon bringen bald Roboter die Ware zu den Mitarbeitern

Noch sind die Regale in der umgebauten Lagerhalle von Amazon in Graben leer, doch die blauen Roboter stehen bereit. Sie werden künftig bei der Warenabfertigung helfen und die Regale direkt zu den Mitarbeitern transportieren. Rund 150 Millionen investiert der Onlineversandriese in die neue Technologie.

Von Felicitas Lachmayr

Noch sind die Regale in der umgebauten Halle leer, doch die blauen Roboter stehen schon bereit. Sie werden künftig Millionen von Artikel zu den Amazon-Mitarbeitern bringen und bei der Warenabfertigung helfen. Dafür hat der Online-Versandriese massiv in den Standort in Graben investiert. Rund 150 Millionen Euro kosten der Umbau der östlichen Lagerhalle und die Umstellung auf das neue System.

