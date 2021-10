Graben

18:00 Uhr

Display am Rathaus in Graben soll über Veranstaltungen informieren

Plus Displays an Rathaus und Bücherei in Graben sollen künftig wichtige Informationen aus der Verwaltung ankündigen. Auch der Gräbinger Advent soll heuer wieder stattfinden.

Von Christian Kruppe

Einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung will die Gemeinde Graben machen. Bislang wurden Ankündigungen ausgedruckt und händisch am schwarzen Brett ausgehängt. Zukünftig soll dies digital geschehen. Am Rathaus soll ein Außendisplay angebracht werden und wichtige Informationen aus der Verwaltung wie auch Veranstaltungen ankündigen.

