Frau liegt bewusstlos auf einem Gehweg in Graben

Spaziergänger helfen einer 79-Jährigen, die bewusstlos auf einem Gehweg in Graben liegt. Sie hat eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Spaziergänger haben einer 79-Jährigen geholfen, die bewusstlos auf einem Gehweg in Graben lag. Sie entdeckten die Frau am Donnerstag gegen 19.50 Uhr in der Kirchbergstraße an der Einmündung zur Fuggerstraße. Sie hatte das Bewusstsein verloren.

Polizei Schwabmünchen sucht Zeugen

Als die Frau wieder zu sich kam, konnte sie sich noch erinnern, dass sie von der Kirche auf dem Weg nach Hause war. Die Frau zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und erlitt eine Gehirnerschütterung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

