Gemeinderat Graben: Mitglieder sind erstmals online zugeschaltet

Plus Zum ersten Mal hat der Gemeinderat in Graben digital getagt. Passend dazu diskutierten die Räte über den Glaserfaserausbau. Auch die Vermietung des Bürgersaals war Thema.

Vor einigen Wochen hatten die Mitglieder des Gemeinderats in Graben beschlossen, dass die Sitzungsteilnahme auch digital möglich sein soll. Nun gab es erstmals eine solche Online-Schaltung. Pünktlich zu Sitzungsbeginn stand die Internetverbindung, und die Gemeinderäte Daniel Gunia und Steffen Tölzer konnten aus der Ferne mitreden und abstimmen.