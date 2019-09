vor 18 Min.

Gräbinger Wiesen verläuft rekordverdächtig

Zwei Tage lang feiern die Bürger aller Altersgruppen in der Fugger-Gemeinde ihr Fest. Warum Vereine so wichtig sind und welche Höhepunkte hoch im Kurs stehen.

Von Uwe Bolten

Die Meinungen gehen auseinander, ob das Anschlagen eines Bierfasses zu einem geheimhaltungsbedürftigen Sachverhalt gemäß Gemeindeordnung gehört. Bürgermeister Andreas Scharf teilte den wartenden Festgästen bei der Bierprobe zur Gräbinger Wiesn mit einem lächelnden Augenzwinkern mit, dass der Anstich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe und das Freibier nun bereitstehe. Die fünfte Gräbinger Wiesen im Konzept der Vereinsbeteiligungen war mit dem sechsten Glockenschlag am Freitagabend eröffnet. Der Festzug, angeführt vom Oldtimer-Lkw Ford BB Baujahr 1932, das älteste Mitglied der Schwarzbräu-Flotte, setzte sich bei strahlendem Spätsommerwetter zu den Klängen des Musikvereins Graben über die Lechfelder Straße Richtung Festzelt am Via-Claudia-Weg in Marsch.

Die „Nacht in Tracht“, so das Motto des ersten Abends, zog bereits viele Gäste in das Zelt. Die Plätze an den Tischen wurden mit der Zeit rar. Leichter Dunst zeigte sich schnell im Scheinwerferlicht, die Senkung der Luftfeuchtigkeit im heißen Zelt ließ durch Öffnung eines Seiteneinganges deutlich nach. Knapp eine Stunde warteten die Gäste am Ehrentisch der Gemeinde, während viele andere drumherum schon ihr kühles Bier und die Wiesn-Schmankerln genießen konnten. Ob der Bürgermeister bewusst zuerst die Gemeinde versorgen ließ, konnte nicht geklärt werden. Der Musikverein Graben unter der Leitung von Ewald Brückner präsentierte ein bunt gemischtes Programm, das bei den Freunden der volkstümlichen Klänge großes Gefallen fand.

Mehr als 150 Anmeldungen bei Seniorennachmittag in Graben

Der Samstag wartete mit vielen Attraktionen für alle Besuchergruppen auf. Im Vergnügungspark tummelten sich die Familien, für die älteren Mitbürger stellte sich der Seniorennachmittag als Magnet heraus. „Wir hatten über 150 Anmeldungen. Schön, dass unser Zelt schon am Nachmittag voll ist“, sagte Bürgermeister Scharf sichtlich zufrieden. Alleinunterhalter Wolfgang Dorn spielte sich mit einer bunten Mischung von alten und neueren Melodien in die Herzen der Gäste. Auch für das Auge war einiges geboten: Die „D’Lechauer“ aus Königsbrunn, verstärkt durch Mitwirkende aus Lechhausen, präsentierten auf der großen Bühne traditionelle Rundtänze, anschließend zeigten die Tanzküken, die Tanzmäuse sowie die Popcorn Kids und die Dancing Queens vom TSV Graben ihr Können.

Die Mutigen unter den Gästen flogen derweil mit den Ultraleichtfliegern von Gemeinderat Rüdiger Landto über ihre Heimat. Von „Gigantisch“ bis zu „Etwas mulmig war mir schon“ reichten die Kommentare der Fluggäste. „Rund 50 Flüge haben wir heute vom Sonderstartplatz aus durchgeführt“, sagte Landto.

Angi & die bösen Buben heizen den Besuchern der Wiesen in Graben ein

Den Höhepunkt des Festes markierte der Partyabend „Graben rockt“. Mit „Angi & die bösen Buben“ hatten die Veranstalter eine hochkarätige Party-Truppe verpflichtet. Die Sängerin ist seit mehreren Jahren auf dem Münchner Oktoberfest tätig und eine Fachfrau in Sachen Partystimmung. Auch in diesem Jahr wird sie im Käfer-Zelt für Stimmung sorgen. „Ich habe von Haus aus immer gute Laune und Lebensfreude. Das versuche ich von der Bühne aus den Gästen ebenso zu vermitteln“, sagte sie unserer Zeitung kurz vor ihrem Auftritt, der bis Mitternacht dauern sollte. Ihre bösen Buben sind die Musiker von „The Real Tequila“, die als Vorgruppe die Stimmung bei den meist jüngeren Gästen auf ein beachtliches Niveau hoben. Dass ihre Worte keine Makulatur waren, bewies die ausgelassene Stimmung beim Partyvolk.

Während zahlreiche Besucher des Samstagabends am Sonntagmorgen noch in den Betten lagen, hatten die Mitarbeiter des Bauhofs schon Stühle und Biertischgarnituren zusammengelegt und teilweise abgefahren, ehrenamtliche Helfer aus den Vereinen beseitigten die Folgen der Partynacht. „Es sind schon einige Maßkrüge zu Bruch gegangen“, berichteten Helfer am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr. Ulrich Knoller, dritter Bürgermeister und Mitglied im Wiesen-Team, wagte eine erste Einschätzung. „Wir werden in etwa 25 Hektoliter Bier ausgeschenkt haben, rund 1000 Goißn-Maß sind über den Tresen gegangen“, schätzte er und stufte die Veranstaltung in die Kategorie „Rekord“ ein.

Seiner Ansicht nach sei ein solches Fest ohne die unermüdliche Arbeit der beteiligten Vereine und Organisationen nicht zu realisieren. Im Großen und Ganzen sei es friedlich gewesen. „Auffällig war die große Anzahl an jungen Leuten. Ich dachte schon, das ganze junge Lechfeld ist da“, sagte er und lachte. „Durch den Sicherheitsdienst und die Anwesenheit der Polizei aus Schwabmünchen lief alles soweit geregelt ab“, ergänzte er. Dies betraf auch die große Menge von jungen Leuten, die sich abseits vom Festgelände im Bereich des Fahrradständers und des Kulturzentrums dem mitgebrachten Alkohol und seinen Folgen nicht widerstehen konnten, so Knoller.

