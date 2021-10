Großaitingen

10:24 Uhr

Vandalismus: Unbekannte wüten in Kleingartenanlage in Großaitingen

Die Polizei Schwabmünchen sucht nach Unbekannten, die in Großaitingen in einer Kleingartenanlage ihr Unwesen getrieben haben.

Bienenstöcke beschädigt und mit Farbe geschmiert: Unbekannte haben in einer Gartenanlage in Großaitingen ihr Unwesen getrieben. Das weckt Erinnerungen an einen anderen Fall.

Erneut einen Fall von Vandalismus hat es in Großaitingen gegeben. Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in einer Kleingartenanlage in der Krautgartenstraße Teile von Bienenstöcken abgerissen und Gartentürchen sowie einen Schuppen mit weißer Sprühfarbe beschmiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden mehr als 500 Euro, schätzt die Polizei. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen nimmt unter der Telefonnummer 08232/96060 Hinweise entgegen. Mitte September hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Damals war das Anwesen des Schützenmeisters der Singoldschützen mit Farbe beschmiert worden. (AZ)

