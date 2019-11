vor 23 Min.

Großaitinger SPD stellt Kandidaten für Gemeinderat vor

Nur noch eine aktuelle SPD-Gemeinderätin kandidiert auch 2020. Özün Keskin führt die Liste an.

Von Hieronymus Schneider

Bürgermeisterkandidatin Özun Keskin führt auch den Wahlvorschlag der SPD Großaitingen mit 19 Gemeinderatskandidaten und einem Ersatzkandidaten an. Diese Liste wurde in der Nominierungsversammlung einstimmig gewählt. Von den bisherigen vier SPD-Gemeinderäten kandidiert nur Marianne Stellinger auf Platz zwei erneut. Uschi Baiter, Birgit Dieminger und Manfred Schorr stellen sich nicht mehr erneut zur Wahl „Wir haben eine Liste mit starken Persönlichkeiten und vielen jungen Leuten, an deren Zustandekommen hauptsächlich Marianne Stellinger gewirkt hat“, stellte der SPD-Ortsvorsitzende Frank Dietenhöfer während der Versammlung fest.

Und das ist die Liste der SPD Großaitingen für die Gemeinderatswahl: Özün Keskin, Marianne Stellinger, Jessica Stellbrink, Karen Lohner, Roger Eckrich, Christoph Gnida, Horst Heinrich, Tamara Morhart, Sigrun Abele, Ursula Ludl, Frank Dietenhöfer, Frederik Siegmund, Öykü Keskin, Beatrice Hoffmann, Franz Müller, Ralf Pfister, Lisa Özgü Keskin, Peter Wyss, Markus Klughammer. Ersatzkandidat ist Peter Klughammer.