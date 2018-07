vor 53 Min.

Große Kunst von den Streichern bis zur Rockband

Die Königsbrunner Gymnasiasten zeigen beim Sommerkonzert ihre enorme musikalische Vielseitigkeit.

Von Andrea Collisi

Mit einem furiosen Vortrag des 4. Satzes von Robert Schuhmanns Klavierquartett Op. 4 Es-Dur wurde dem Zuhörer auf höchstem Niveau ein starkes musikalisches Entrée beim Sommerkonzert des Gymnasiums Königsbrunn geboten.

Wer die drei jungen Musikerinnen und den Musiklehrer Christian Diersch am Klavier war erst einmal nur erstaunt: Befand man sich wirklich in der Sporthalle des Gymnasiums oder im Konzertsaal eines Konservatoriums? Die Schwestern Clara (Violine) und Therese Ziche (Viola), beide schon bekannt für ihre konzertanten Auftritte, hatten die befreundete chinesische Cellistin Yang Liu, die gerade mit ihrem Master abgeschlossen hatte, als Ersatz für den ausgefallenen Kollegen gewinnen können - ein einziger Genuss mit entsprechendem Applaus. Beide und besonders Therese bewiesen ihr Können während des Abends nicht nur mit einer Vielfalt an Instrumenten, sondern auch mit unterschiedlichen Stilrichtungen.

Rhythmisch anspruchsvolle und witzige Gesangsdarbietungen

Doch das Konzert hatte viele musikalische Facetten und neben den wunderbaren Auftritten der Schwestern Ziche gab es in der ersten Hälfte noch ein Klarinettensolo mit Franziska Kreitmayr sowie rhythmisch anspruchsvolle und auch herrlich witzige Gesangsdarbietungen der Chorklassen unter anderem von den Wise Guys oder aus dem Kindermusical „Drei Wünsche frei“. Es imponierte das Kammerorchester mit dem sensationell gespielten Palladio von Karl Jenkins sowie Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ unter Leitung von Johannes Hornberger, ebenso das Percussion-Ensemble. Die genial rhythmische „Hosenträger-Truppe“ hatte im zweiten Teil des Konzert weitere Begeisterungsstürme verursachenden Auftritte. Unmittelbar vor der Pause wurde es laut und so rhythmisch mit dem brasilianischen Samba der Samba Percussion dass es einen nur schwer auf dem Stuhl hielt.

Schwungvoll ging es weiter im zweiten Teil, bei dem neben der beliebten Big Band unter Leitung von Peter Salger und dem Percussion-Ensemble mit Tim Engelhardt am Marimbaphon.

Viele sangesfreudige Jugendliche

Ansonsten fiel die große Zahl an sangesfreudigen Jugendlichen auf, die das Gymnaisum zu bieten hat. Ob das bei der Band mit Mieszko Trzecieckis mutigen punkigen „Boulevard of Broken Dreams“- Vortrag war oder Katharina Geißler, die mit Linkin Parks „Castle of Glass“ ebenfalls ein schwieriges Stück selbstbewusst interpretierte und zuvor ebenso bei der Bigband im Swing „A night like this“ und später eher im Popstil beim Vokalensemble mit „Stay with me“. Auch der Chor beeindruckte mit bekannten aber darum nicht zwingend leichten Liedern wie beispielsweise von Silbermond „Leichtes Gepäck“. Mit einem starken Vocal-Trio und der Interpretation von „Say something“ der noch sehr jungen Sängerinnen Joana Naranjo-Misiego, Vanessa Hauptkorn und Amelia Hepfner hatte es nach der Pause begonnen, mit einer überragenden Bohemian Rhapsody des legendären Freddie Mercury von Vocalensemble und Band unter Leitung von Annika Ryssel endete der Abend. Hier taten sich auch Peter Knöpfle am Schlagzeug und Joe T. Aykut an der Bassgitarre hervor. Schulleiterin Eva Schmid-Focht lobte zurecht neben den ausführenden Schülern auch das Team der Musiklehrer, die Großes herauslocken und viel Spaß bereiteten.

