vor 20 Min.

Großes Finale für die Lounge-Time

Die Königsbrunner Musikschule schließt ihre Sommerreihe mit Gitarren- und Filmmusikklängen ab. Schulleiter Robert Weisser sieht die Lounge Time als Imagegewinn.

Von Regina Elias

Die Musikreihe „Lounge Time“ hat sich an der städtischen Musikschule Königsbrunn mittlerweile als eines der populärsten Kleinfestivals seiner Art etabliert. Wie schon in den vergangenen Jahren, zogen auch in diesem Jahr die zehn etwa einstündigen Kurzkonzerte zum Tagesausklang, die jeweils unter einem bestimmten Motto stehen, zahlreiche interessierte Zuhörer an. Musikschulleiter Robert Weisser freut sich über den zunehmenden Erfolg dieser Reihe: „Dadurch, dass alle diese Kurzkonzerte unterschiedliche musikalische Schwerpunkte haben und verschiedene Instrumente, Musikstile und Formationen präsentieren, können wir das vielseitige Ausbildungsangebot unserer Musikschule unter Beweis stellen.“

Gerade mit den letzten beiden Veranstaltungen, bei denen insgesamt mindestens 50 Kinder und Jugendliche sangen und spielten und dabei zeigten, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben, erlebte die Einrichtung ein grandioses Finale.

Königsbrunner Musikschüler bieten Saitenzauber in allen möglichen Formationen

Bei sommerlichen Temperaturen boten Thomas Meier, Holger Podratzky, Thomas Franz und Robert Weisser mit ihren Schülern und Ensembles unter dem Motto „Saitenzauber“ die ganze Bandbreite der Saiteninstrumente, hauptsächlich der Gitarre, in allen möglichen Formationen. Egal, ob Solo, Duett, Ensemble oder Orchester – alle Stücke waren perfekt arrangiert. Aufgelockert wurden die Beiträge von Holger Podratzky, der sympathisch und humorvoll durch das Programm führte und dabei dem Publikum demonstrierte, dass auch die Musikschule technisch inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen ist. Stolz zeigte er sein wichtigstes Utensil, ein Smartphone, mit dem eine entsprechende App als Mischpult fungiert. Tatsächlich waren alle vorgetragenen Stücke akustisch perfekt abgestimmt.

Da sich die Gitarre als beliebtestes Instrument an der Musikschule etabliert hat und viele Schüler ihr Können präsentieren wollten, sprengte das Konzert mit anderthalb Stunden Dauer zwar den üblichen Rahmen der Lounge Time-Reihe, konnte die zahlreichen Besucher aber dennoch bis zum Schluss mitreißen. Besonders begeistert applaudierte das Publikum nach einigen Solo-Auftritten, bei denen die talentierten Künstler sowohl ihr Gitarrenspiel als auch ihren Gesang unter Beweis stellten, wie zum Beispiel Fabian Löchel mit „Love Someone“ von Lukas Graham, Lea Wiener mit „Blue Jeans“ von Lana del Ray oder Rebekka Amann mit den Beiträgen „Eye of the Tiger“ und „Lucky Strike“. Aber auch die Gitarrensoli von Daniel Habenicht mit „Dusk till Dawn“ und Leo Liu-Trawinskis „Etüde No. 6“ von Leo Brouwer ließen die Zuhörer fasziniert auf sich wirken. Da die Musikschule einen besonderen Wert auf Ensemblearbeit legt, durften auch das Gitarrenensemble sowie das Gitarrenorchester nicht fehlen, die bereits beim Sommerkonzert ihren großen Auftritt hatten.

Knabberfische erweisen sich als besonderer Leckerbissen

Als besonderer Leckerbissen stellten sich die Knabberfische heraus, ein Band-Projekt unter der Leitung von Thomas Meier, deren Darbietung beim Sommerkonzert aufgrund des plötzlich einsetzenden Regens ins Wasser gefallen war. Die siebenköpfige Besetzung hatte exklusives Material zu bieten und spielte drei unveröffentlichte Song-Versionen der Sängerin Katy Perry. Für einen harmonischen Ausklang der Veranstaltung sorgte Mandy Bartlett, die mit ihrer E-Geige vier Stücke von Lindsey Stirling darbot.

Um Zeichentrick-Stars und Tasten ging es zwei Tage später beim Finale der Lounge Time-Reihe, den die beiden Lehrkräfte Natalie Rohrer und Felix Bönigk gemeinsam im Kleinkunstsaal der Musikschule gestalteten. Unter dem Motto „Disney Magic“ kamen die jüngsten Akteure der Musikschule zum Einsatz, die entweder im Kinderchor oder im Duett mit zum Teil sehr zarten Stimmen bekannte Disney-Songs, wie beispielsweise „Can you feel the Love tonight“ aus „König der Löwen“ oder „Let it Go“ aus „Die Eiskönigin“ darboten.

Etwas facettenreicher gestalteten sich die Schüler Bönigks, die unter dem Titel „Klavierabend“ zeigen konnten, was sie draufhaben. Von Klein bis Groß, von Klassik bis Boogie – sowohl die Bandbreite der Stücke als auch das Können der Solisten variierten. Auch bei diesem Konzert wurde die übliche Lounge Time-Stunde aufgrund der zahlreichen Beiträge überzogen, was wegen der zunehmend stickigen Atmosphäre im Kleinkunstsaal schon große Geduld beim Publikum erforderte.

Geld für den Förderverein, Popularität für die Schule

Alles in allem kann Musikschulleiter Weisser auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Mit unseren Konzerten und Vorspielen konnten wir dieses Jahr für unseren Freundeskreis weit über 2000 Euro an Spenden einnehmen, was letztlich unserer Schule wieder zugutekommt.“ Besonders freut Weisser, dass sich die Popularität der Königsbrunner Musikschule ständig vergrößert, was wohl auch daher rührt, dass nicht nur Lehrkräfte und Schüler der hiesigen Musikschule auftreten, sondern auch insofern Talentförderung geleistet wird, indem inzwischen auch Künstler aus dem Umfeld miteinbezogen werden. Aus diesem Grund wird die Musikreihe „Lounge Time“ auch im nächsten Jahr voraussichtlich von April bis Juli wieder stattfinden.

Angebot Wer Lust und Interesse am Musizieren hat, kann sich übrigens ab sofort für das kommende Schuljahr in der Musikschule Königsbrunn anmelden.

Themen Folgen