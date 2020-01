vor 21 Min.

Grüne nominieren Kandidaten

Zehn Bewerber stehen in Graben zur Wahl

Die Grünen haben ihre Kandidaten für den Gemeinderat in Graben nominiert. Damit bewirbt sich neben der CSU, der Gruppe Wir in Graben und dem Bündnis Lechfeld eine vierte politische Kraft um die Sitze im Gremium.

Daniel Gunia, Vorstandsmitglied im Ortsverband Lechfeld der Grünen, stellte eine Liste von zehn Bewerbern zusammen, die sich kommunalpolitisch engagieren möchten. Die Nominierungsversammlung fand in der Gaststätte Come In in Lagerlechfeld statt.

Als wichtige Themen nannten die Mitglieder neben der Bewahrung der Natur auch den Ausbau von regenerativen Energiequellen, eine nachhaltige Landwirtschaft, aber auch Nahversorgung und Kinderbetreuung. „Wir wollen mit zwei Räten bei der Entwicklung unseres Heimatortes mitarbeiten und ökologische Schwerpunkte setzen“, betonte Gunia.

Folgende Bewerber stehen ihrem Listenplatz entsprechend zur Wahl: Daniel Gunia, Simone Krah-Falk, Uli Satzger, Ulrike Krohns, Bernhard Schwab, Gudrun Satzger, Robin Laerm, Robert Landgraf, Wolfgang Duda und Monika Gunia.

