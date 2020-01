03.01.2020

Günther Benda ist „Mister Sportabzeichen“

Beim Neujahrsempfang in Langerringen würdigt Bürgermeister Konrad Dobler nicht nur den Sportler

Von Hieronymus Schneider

Günther Benda ist der „Mister Sportabzeichen“ in Langerringen. 52 Mal hat er das Deutsche Sportabzeichen in Gold erworben und ist damit Rekordhalter in Langerringen. Beim Neujahrsempfang im Gemeindezentrum hat Bürgermeister Konrad Dobler den Sportler besonders gewürdigt – zusammen mit vier weiteren Bürgern, die sich ehrenamtlich einsetzen.

Seit Jahren sorgt Benda dafür, dass viele Teilnehmer die Leistungen auf der Sportanlage der Spielvereinigung ablegen und bindet dabei auch den Schulsport an der Grundschule mit ein. Damit liegt Langerringen bei den Leistungsabnahmen regelmäßig in der Spitzengruppe im Landkreis.

Neben Benda würdigte der Bürgermeister auch Hans Baumgartner, den am längsten aktiven Theaterspieler des Katholischen Burschenvereins. 1973 feierte er seine Premiere mit dem Stück „Die Sternhofer-Buam auf Brautschau“. Seitdem spielte er jedes Jahr eine Rolle im Burschentheater in der Weihnachtszeit. Seine Altersgenossen haben inzwischen alle aufgehört, was Baumgartner zum Senior unter den jungen Laiendarstellern macht.

Für ihre langjährige ehrenamtliche Leistung wurden außerdem Elisabeth Rohrmoser, Susanne Mairhörmann und Irmgard Betten geehrt. Sie leiten seit 25 Jahren den Kinder- und Jugendchor „Gallusspatzen“ der katholischen Pfarrgemeinde, der bei vielen kirchlichen Anlässen singt.

Eigene Liedschöpfungen wie das Lied für die Feuerwehr oder die Aktion „Herzbube Daniel“ wurden über Langerringen hinaus bekannt und brachten beträchtliche Spenden ein.

Dem Neujahrsempfang im Gemeindezentrum ging ein Gottesdienst voraus, bei dem auch die evangelische Kirchengemeinde vertreten war und mit einer Bläsergruppe des Posaunenchors für die musikalische Umrahmung sorgte. Pfarrer Sebastian Kandeth machte Mut zur Bewältigung schwieriger Aufgaben mit einer Fabel. Der evangelische Gemeindepfarrer Martin Kögel erinnerte daran, dass sich genau vor 200 Jahren evangelische Christen in Langerringen ansiedelten. „Sie kamen von beiden Seiten des Rheins und übernahmen hier Bauernhöfe“, sagte Kögel und berichtete vom Pioniergeist der anfangs etwa 170 Menschen zählenden Gemeinde. Im Jahre 1835 wurde die Kirche erbaut und bald durch ein Pfarrhaus und eine eigene Schule erweitert. Am 17. Mai veranstaltet die evangelische Gemeinde eine Gedenkfeier.

Bürgermeister Dobler ging in seiner Ansprache auf die Bedeutung der Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig ein und erinnerte an die „Goldenen 20er-Jahre“ des vergangenen Jahrhunderts, welche viele Veränderungen in Wirtschaft und Kultur brachten. Damit verband er die Hoffnung, dass auch die kommenden 20er-Jahre trotz aller Herausforderungen einen Aufbruch bringen – mit dem Ziel eines klimaneutralen Europas, der Bewältigung der weltweiten Flüchtlingskrise oder im Umgang mit sozialen Medien. Mit Bildern der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2019 endete der Neujahrsempfang.

