vor 24 Min.

Hat frei laufende Katze Gift gefressen?

Tier hat bei der Rückkehr Schaum vor dem Mund

Wollte sie jemand vergiftet? Mit Schaum vor dem Mund kehrte am Montag eine Katze zu ihren Besitzern in Schwabmünchen zurück. Das Tier ist Freigänger und war mehrere Tage im Neubaugebiet im Nordosten von Schwabmünchen unterwegs. Nach einer Untersuchung in der Tierklinik Gessertshausen verdichtete sich der Verdacht, dass die Katze vergiftet worden sein könnte. Möglicherweise wurden in dem Gebiet Giftköder ausgelegt. Laut Polizei sind bislang keine weiteren Fälle in Schwabmünchen bekannt.

Zuletzt warnte die Polizei im Bereich des Römersees bei Königsbrunn vor Giftködern. Dort hatt im Mai ein Dackel vermutlich Rattengift aufgenommen. (mcz)

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.

