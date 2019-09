vor 17 Min.

Helfen warme Getränke bei Hitze wirklich besser?

Bei hohen Temperaturen sind weder eine eiskalte Limonade noch ein heißer Tee das Richtige, sagt Ernährungsexpertin Jacqueline Els.

Von Siegfried P. Rupprecht

In unserer Serie gehen wir bekannten Sommermythen auf den Grund. Experten erklären, was an den Geschichten wirklich dran ist. Im dritten Teil geht es um den Tipp, bei Hitze einen heißen Tee zu trinken, um weniger zu schwitzen.

Bei Sommerhitze greifen viele Menschen instinktiv zu kalten Getränken wie Fruchtcocktails mit Eiswürfeln, Eistee oder kaltes Bier und Limonade aus dem Kühlschrank. Eigentlich nicht verwunderlich. Immerhin versprechen sie sofortige Erfrischung. Aber stimmt es tatsächlich, dass warme Getränke besser gegen Hitze helfen als kalte. Jacqueline Els vom gleichnamigen Ernährungsstudio in Schwabmünchen sagt dazu ein „vorsichtiges Ja“.

Zunächst verweist sie allerdings auf die Trinkmenge: „1,5 bis zwei Liter täglich sollten gesichert sein“, sagt sie. Bei hohen Temperaturen oder großer körperlicher Belastung verliere der Organismus viel Flüssigkeit über den Schweiß. Dies müsse unbedingt ausgeglichen werden, um die Körperfunktionen sicherzustellen. „Also noch mehr trinken!“, fordert sie auf. Bei hohen Temperaturen seien allerdings weder heiße, noch eiskalte Getränke optimal.

Bei eiskalten Getränken produziert der Körper zusätzlich Wärme

Jacqueline Els erklärt, warum das so ist. „Kühle Getränke müssen in unserem Körper erwärmt und heiße abgekühlt werden“, informiert die staatlich geprüfte, zertifizierte Diätassistentin. „Eiskalte Getränke bei sommerlichen Temperaturen bringen unseren Organismus dazu, zusätzliche Wärme zu produzieren, die Abkühlung ist also nur von kurzer Dauer. Heiße Getränke bringen uns wiederum stärker zum Schwitzen.“ Letzteres sei übrigens der Grund für Bewohner südlicher Länder, häufig zu heißem Tee zu greifen, da die erhöhte Schweißbildung auf der Haut durch die Wasserverdunstung einen Kühleffekt erzeugt. Dies allerdings erfordere wiederum, vermehrt zu Trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

Der Magen kann auf kalte Getränke empfindlich reagieren

Jacqueline Els führt noch einen weiteren Grund an, der nicht für den Genuss eisgekühlter Getränke spricht: eine mögliche Reizung der Magenschleimhaut. „Vor allem magenempfindliche Menschen sollten daher eher darauf verzichten“, empfiehlt sie.

Ihr Resümee lautet: „Die perfekte Temperatur für unseren Körper ist zimmer- beziehungsweise körperwarm, also rund 36 Grad Celsius.“ Warme Getränke kühlen also besser und effektiver als kalte. Darüber hinaus schlagen sie nicht auf den Magen.

Ideale Durstlöscher sind für die Diätassistentin alkohol- und zuckerfreie Getränke. „Sie löschen tatsächlich den Durst und erhöhen nicht noch zusätzlich den Flüssigkeitsverlust“, ergänzt sie. „Mit Früchten und Kräutern aromatisiertes Wasser, abgekühlte Früchte- oder Kräutertees, in unseren Regionen Mineral- und Leitungswasser oder stark verdünnte Saftschorlen bieten viel Abwechslung und versorgen den Körper mit viel wertvollem Nass.“

