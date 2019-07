00:32 Uhr

Hightech-Unternehmen öffnet Firmenzentrale

Mit einem Tag der offenen Tür zeigt das Unternehmen Hufschmied in Bobingen seine Rolle in Europa

Der heimische Mittelstand blüht. Es gibt viele Spezialisten, die hier auf ihrem Gebiet landesweit oder gar international Erfolg haben. Doch eine Sorge hört man von ihnen immer wieder: Die Suche nach weiterem Personal ist eine immer größere Herausforderung. Und sie sehen auch: Der Öffentlichkeit bleibt die Bedeutung ihrer Betriebe oft verborgen. Was hier alles geleistet wird, wie interessant und aussichtsreich ein Arbeitsplatz im Unternehmen ist, zeigt nun die Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH mit einem Tag der offenen Tür. Am heutigen Mittwoch, 3. Juli, öffnet sie die Firmenzentrale in Bobingen für alle Interessenten. Das Hightech-Unternehmen sieht sich in Europa als führender Hersteller für Werkzeuge, mit denen sich moderne Werkstoffe wie Grafit, harte Stähle, Faserverbundstoffe oder Kunststoffe besonders effizient bearbeiten lassen. Die Aktion wendet sich an einen breiten Kreis: CNC-Fertigungsunternehmen, Schüler, Studenten oder auch einfach interessierte „Nachbarn“ – der Tag der offenen Tür will allen Interessierten die Gelegenheit bieten, moderne CNC-Maschinen live zu erleben. In der Werkhalle wird gezeigt, wie präzise und schnell moderne Materialien für Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie oder Medizintechnik heute bearbeitet werden. Vom erfahrenen CNC-Experten über Auszubildende, Schüler und Studenten bis hin zu technikbegeisterten Laien sollen in der Maschinenhalle die Besucher die Werkstoffbearbeitung an modernen CNC-Fräsmaschinen erleben. Dabei erfahren die Gäste, wie die für einzelne Werkstoffe und Prozesse entwickelten Spezialwerkzeuge von Hufschmied die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Möglichen verschieben. Das Unternehmen wurde 1991 von Rudolf und Ralph Hufschmied gegründet. Heute führt Ralph Hufschmied gemeinsam mit seiner Frau ein international agierendes Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern.

Der Tag der offenen Tür in der Edinsonstraße 11 beginnt am 3. Juli um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Am Tag danach veranstaltet Hufschmied ein Fachseminar für Experten zum Thema „Zerspannung im Wandel der Mobilität: vom Diesel zum Lufttaxi“. (ppl)

