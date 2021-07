Hiltenfingen

vor 32 Min.

David Bulik übernimmt den ASV Hiltenfingen

Plus Was der neue Spielertrainer mit dem Team schaffen will.

Von Marcus Angele

David Bulik heißt der Nachfolger des zurückgetretenen Trainerteams Janis Danke und Andreas Rucht beim ASV Hiltenfingen. Abteilungsleiter Dennis Saatkamp ist über den Coup erleichtert und sehr glücklich: „Klar haben wir mit dem Abgang von Janis und Andreas schon spielerische Klasse verloren, aber mit dem bereits höherklassig agierenden und erfahrenen David Bulik konnten wir das doch etwas auffangen. Wir wollten auch unbedingt wieder einen Spielertrainer und konnten David von unserer Vision und der langfristigen Planung des ASV begeistern. So war man sich schließlich doch sehr schnell einig.“ Den Kontakt initiierte übrigens Ex-Coach Andreas Rucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen