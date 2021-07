Hiltenfingen hat von der LEW zu wenig Abgaben verlangt

Plus Damit Energieunternehmen Leitungen verlegen können, sind Abgaben fällig. Doch offenbar hat Hiltenfingen von der LEW über Jahre hinweg zu wenig verlangt.

Um Strom- oder Glasfaserleitungen verlegen zu können, müssen Energieunternehmen eine Konzessionsabgabe an die Kommunen zahlen. In Hiltenfingen hat die LEW im vergangenen Jahr knapp 30.000 Euro bezahlt, etwa die gleiche Summe wird auch im laufenden Jahr fällig. Diese Beträge sind vertraglich geregelt und richten sich nach dem Strombezug der Gemeinde. Doch offenbar sind die dafür geltenden Stromtarife zu niedrig bemessen worden.