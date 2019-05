vor 50 Min.

Ich war einmal wichtig

Cornelia Stronz erhält zusammen mit ihrer Tochter den Generationen-Preis.

„Ich war mal wichtig!....“ Sagt der alte Bierkrug im hinteren Regal. „Mit mir hat der Herr Bürgermeister Wohlfahrth angestoßen, als er die Idee zur Königstherme hatte. Jetzt haben sie sie abgerissen...“

„Ich war mal wichtig!...! Sagt die alte Schulbank. „Auf mir haben schon viele Grundschüler gesessen, die die König-Otto-Schule besucht haben. Bald wird das Gebäude dem Erdboden gleich gemacht...“

„Ich war mal wichtig!...“ Sagt der alte Stammtisch. „Ich wohnte damals im Neuhaus – das war das Zollhaus. In dessen Gaststube habe ich gestanden und viele wichtige Kaufleute ließen sich auf ihrer Reise von Italien an mir nieder! Es war der einzige Gasthof weit und breit. Heute gehen die Leute zu McDonald´s oder zum Italiener…..“

„Ich war mal wichtig!...“ Sagt der Dreschflegel in der Ecke. „Ich habe das Korn aus den Ähren herausgeschlagen, das auf den Feldern im Südwesten geerntet worden war. Heute steht dort das Industriegebiet…“

„Ich bin heute wichtig!...“ Sagt das Handy, das in der Tasche einer Besucherin vibriert. „Ich übermittle in Windeseile alle Nachrichten per WhatsApp. Die Menschen verehren mich!...“ „Wart´s mal ab…“ Sagt das alte Schnurtelefon.

Themen Folgen