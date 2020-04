vor 34 Min.

Ihre Gesichtsmasken kommen der Königsbrunner Tafel zugute

Plus Gabriele Bauer trägt mit einer Spende dazu bei, dass die Königsbrunner Ausgabestelle der Tafel wieder öffnen kann. Warum sie nicht von "Mundschutz" spricht.

Von Claudia Deeney

Aus der Not eine Tugend machen, diese Redewendung setzt Gabriele Bauer wortwörtlich um. Seit ein paar Tagen sitzt sie an der Nähmaschine und fertigt Gesichtsmasken an, die im Kampf gegen die Infektionskrankheit Covid-19 einen Beitrag leisten sollen. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag für eine soziale Einrichtung in der Stadt: Dank der Masken kann am Donnerstag, 9. April, die Königsbrunner Tafel wieder öffnen.

Die Königsbrunnerin näht ehrenamtlich für Menschen, die in einer Einrichtung in der Region Tiere versorgen und für die Helfer der Tafel in der Brunnenstadt. Rund 100 Masken spendet sie auf diese Art und Weise, pro Stück braucht sie circa 20 Minuten. Die 57-Jährige näht professionell und erklärt, warum sie ihre Gesichtsmasken nicht als Mundschutz betitelt: „Mundschutz ist eine Bezeichnung, die oft im Zusammenhang mit genähten Mundbedeckungen verwendet wird. Leider gibt es wohl schon sogenannte Abmahnanwälte, die sich darauf stürzen, Menschen, die helfen wollen, juristisch zu belangen, weil der Begriff Mundschutz hier nicht richtig ist.“ Sehr ärgerlich findet Gabriele Bauer diesen Umstand, ebenso wie Marianne Kowarschick, die Leiterin der Tafel. Letztgenannte ist Bauer sehr dankbar für deren Einsatz und sagt: „Großartig, dass sie uns hilft, es gibt den ehrenamtlichen Helfern ein Gefühl von Sicherheit“. Lustige und schöne Motive sollen für gute Laune sorgen. Bild: Claudia Deeney Gabriele Bauer engagiert sich schon bei der Tafel Königsbrunn Gabriele Bauer ist selbst als Leiterin der Logistik für die Tafel im Einsatz und hat von sich aus angeboten, die Masken zu nähen, wie Marianne Kowarschick betont: „Ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, ich bin aber so froh, dass sie es macht, denn ich wüsste nicht, wo ich sonst die Bedeckungen herbekommen soll.“ Tatsächlich gibt es in der Brunnenstadt noch andere Menschen, die an ihren Nähmaschinen sitzen, die aber ebenfalls von den Schwierigkeiten mit den Abmahnanwälten gehört haben und deshalb lieber im Moment namentlich nicht genannt werden wollen. Gabriele Bauer hat seit vielen Jahren einen Onlineshop „Ebay - Die Stofferia“, der zur Zeit ebenfalls sehr gut läuft. Einen solchen Ansturm habe sie bisher noch nie erlebt, das gleiche den Verlust etwas aus, den sie mit ihrem zweiten Standbein hat. Mit ihren Stoffen ist sie sonst in der Region auf vielen stattfindenden Märkten sowie Messen unterwegs und diese fallen aufgrund der Pandemie seit Wochen aus. Wann es wieder Märkte geben wird, ist derzeit ungewiss und so konzentriert sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern momentan darauf, ihre Zeit sinnvoll einzusetzen und mit den selbst genähten Gesichtsmasken anderen Menschen zu helfen. Wobei sie betont, dass die Mundbedeckungen in erster Linie dafür sorgen können, dass die Gefahr einer Ansteckung verringert wird, auch weil sich die Träger dann nicht mehr ständig unwillkürlich ins Gesicht fassen und die Tröpfcheninfektion von einer Person zu anderen nicht völlig ungehindert verläuft. Das Nähen fällt ihr leicht, wie sie sagt: „Ich habe schon als 16-Jährige gerne genäht und aus einem Hobby später meinen Beruf gemacht.“ Wer sich für die Mundbedeckungen interessiert kann sich informieren unter Telefonnummer 08231/604477. Die Abgabe von Gesichtsbedeckungen erfolgt gegen eine Spende für die Tafel Königsbrunn. Informationen über Stoffe unter www.ebay.de/Die Stofferia Alle aktuellen Nachrichten und Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Live-Blog. Das könnte Sie ebenfalls interessieren: „Lagerkoller“: Wo Familien Rat finden

