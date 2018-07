vor 31 Min.

Im Zeichen der Erweiterung

Die Genossenschaft um den Schwabmünchner Weltladen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Warum das Minus in der Bilanz die Verantwortlichen nicht stört

Von Christian Kruppe

Viel zu tun hatte Gebhard Dischler, Vorstand und Geschäftsführer der Weltladen Lech-Wertach eG im vergangenen Jahr. Neben dem Vereinsjubiläum war es vor allem ein Projekt, das viel Zeit und Kraft benötigte: die Eröffnung eines zweiten Ladens in der Kurstadt Bad Wörishofen.

Schon im März 2017 gab es ein Treffen im Unterallgäu, viele weitere sollten folgen. Am Ende stand dann der Erfolg. Im März diesen Jahres wurde der Weltladen in Bad Wörishofen eröffnet. Stadträtin Margit Stapf hat ihn schon besucht und war begeistert. „Da ist was Tolles gelungen“, lobt sie. Lob gab es auch von Schwabmünchens Zweitem Bürgermeister Hans Nebauer. „Für Eure Leistung hättet ihr einen Pokal verdient“, stellt er fest.

Knapp 137000 Euro hat der Weltladen umgesetzt. Den größten Beitrag dazu leisten die Lebensmittel, die dort zu bekommen sind. Rund 40 Prozent entfallen auf diese. Allein der Kaffee sorgt für einen Umsatz von 28000 Euro. Beeindruckend ist auch die Umsatzzahl der Zotter Schokolade. Die Bio- und Fairtrade-Leckerei setzte im vergangenen Jahr 10000 Euro um.

Trotz der beeindruckenden Zahlen machte die Genossenschaft im vergangenen Jahr ein kleines Minus. Doch das störte niemanden, denn die Ursache dafür war der Laden in Bad Wörishofen. „Da waren einige Investitionen fällig“, erläutert Gebhard Dischler. Dieses Minus könnte bald wieder zurückgewirtschaftet werden. „Bei einigen Lieferanten waren wir immer ganz knapp an der nächsten Rabattstufe. Mit dem zweiten Laden werden wir diese erreichen“, ist Dischler überzeugt.

Im Zuge der Versammlung wurden auch die drei Aufsichtsräte Peter Mayer, Arno Schwab und Helmut Stapf in ihren Ämtern bestätigt.

Themen Folgen